Braunschweig Der Pkw wurde am Mittwochmorgen im Landkreis Wolfenbüttel als gestohlen gemeldet. Die Polizei findet den Wagen samt Fahrer in Braunschweig-Lehndorf.

Der 46-Jährige ohne Wohnsitz in der Region Braunschweig-Wolfsburg stahl den Wagen im Landkreis Wolfenbüttel (Symbolbild).

Blaulicht 46-Jähriger baut mit gestohlenem Wagen Unfall in Braunschweig

Ein 46-Jähriger ist am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr mit einem gestohlenen Pkw in Braunschweig-Lehndorf verunfallt. Die Fahrzeugführer meldete den Diebstahl ihres aus der Autos bei der Polizei aus der Gartenstraße in Berel, Gemeinde Burgdorf im Landkreis Wolfenbüttel, heraus.

Wie die Polizei berichtet, leiteten die Beamten dann die Fahndung nach dem Fahrzeug ein und konnten dieses schließlich mit zahlreichen Unterstützungskräften in Braunschweig lokalisieren. Im Laufe der Flucht verunfallte das Fahrzeug allerdings alleinbeteiligt in Lehndorf. Der Wagen stieß mit einem geparktem Fahrzeug und einem Baum zusammen.

Rund 60.000 Euro Schaden nach Unfall mit gestohlenem Fahrzeug in Braunschweig

Der 46-jährige Täter ohne Wohnsitz in der Region Braunschweig-Wolfsburg konnte von der Polizei gestellt werden. Er wurde mit Verletzungen in ein örtliches Klinikum gebracht. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei an.

