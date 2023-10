Körperverletzung: Braunschweiger Fall Thema bei „Aktenzeichen XY“

Braunschweig Im Juli 2022 wurde in Braunschweig ein Junge attackiert. Der Täter ist noch flüchtig. Das ZDF beschäftigt sich in „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ damit.

Für die Polizei ist es ideal, wenn sie ein Verbrechen aufklären kann. Das ist in Braunschweig nicht anders als woanders in Niedersachsen oder dem Rest von Deutschland. Immer wieder aber gibt es auch Fälle, die ungelöst bleiben. Bisweilen landen diese dann im Fernsehen, um Hinweise auf neue Spuren oder die Täter zu bekommen. So wie zuletzt, als ein Mord aus Eickhorst im Kreis Gifhorn ein Thema in der Vox-Doku „Die letzte Spur“ war.

Die wohl bekannteste TV-Serie, in der nach Tätern nicht aufgeklärter Verbrechen gesucht wird, läuft im ZDF und hört auf den Namen „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. In genau dieser ZDF-Sendung geht es nun um einen Fall aus Braunschweig, der sich im Juli 2022 zugetragen hat.

„Aktenzeichen XY“ im ZDF: Darum geht es in dem Fall aus Braunschweig genau

Damals trat ein Mann einem 13-Jährigen bei einem rassistischen Übergriff gegen den Kopf. Der Junge wurde dabei verletzt. Die Polizei suchte wegen der gefährlichen Körperverletzung nach dem Täter, konnte den unbekannten Mann bislang allerdings nicht ausfindig machen. Nun sucht die Polizei gemeinsam mit der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“, in der schon andere Fälle aus der Region Braunschweig behandelt wurden, nach dem Täter oder aber zumindest nach neuen Hinweisen.

Noch bevor der Fall aus Braunschweig zum Thema bei „Aktenzeichen XY“ wird, hatte die Polizei im August 2022 knapp einen Monat nach dem rassistischen Übergriff mit einem Bild aus der Überwachungskamera der Straßenbahn der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) nach dem Angreifer gefahndet. Weil der Tatverdächtige bis heute nicht ermittelt werden konnte, wandert der Fall nun im ZDF auf den Fernsehbildschirm.

Braunschweiger Fall Thema bei „Aktenzeichen YX ...ungelöst“ im ZDF: Dann läuft die Sendung

Wie die Braunschweiger Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird der Fall des 13-jährigen Jungen aus der Löwenstadt, der zunächst rassistisch beleidigt und dann körperlich angegriffen wurde, am 11. Oktober 2023 im Rahmen von „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ thematisiert. Die Sendung, die von Rudi Cerne moderiert wird, läuft an besagtem Tag, einem Mittwoch, von 20.15 Uhr an im ZDF.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de