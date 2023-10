Berufswahlmesse für Eltern und Jugendliche in Braunschweig

Den passenden Beruf zu finden, ist nicht immer einfach. Die Berufswahlmesse „parentum“ bietet Eltern und Jugendlichen am Mittwoch, 11. Oktober, eine Gelegenheit, sich umfangreich zu informieren. In der Volkswagen-Halle in Braunschweig beraten von 15 bis 19 Uhr mehr als 70 regionale und überregionale Unternehmen, Fachschulen, Hochschulen, Berufsschulen, Auslandsanbieter und Institutionen in persönlichen Gesprächen zu ihren Bildungsangeboten und beantworten die Fragen von Eltern, Kindern, Großeltern und Studienabbrechern. Der Eintritt ist frei.

„parentum“ in Braunschweig: Alles rund um die Bewerbung

Veranstalter ist das Institut für Talententwicklung (IfT). Kooperationspartner sind die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar sowie der Arbeitgeberverband Region Braunschweig. Wie Parentum-Projektleiterin Bianca von Davier ankündigt, gibt es Informationen zu den verschiedensten Ausbildungsberufen und Studiengängen sowie zum Übergang von der Schule in den Beruf.

Am „Treffpunkt Berufsschule“ informieren die Vertreter aller berufsbildenden Schulen aus Braunschweig über ihre Schul- und Berufsabschlüsse. Der Studienkreis berät zu Hilfen für einen guten Schulverlauf und die Agentur für Arbeit unter anderem zu finanziellen Hilfen und Überbrückungsmöglichkeiten. Die Agentur checkt auch mitgebrachte Bewerbungsunterlagen und gibt Tipps für das Vorstellungsgespräch.

Berufe-Lotse und Ausbildungsplatzbörse bei der parentum-Berufswahlmesse

Wer sich für einen Auslandsaufenthalt während oder nach der Schule interessiert, ist laut der Pressemitteilung beim Auslandsanbieter Culture XL gut beraten. Einige Institutionen informieren auch über ihre Möglichkeiten für einen Freiwilligendienst. „Bei allen Ausstellern geht es zudem nicht nur um inhaltliche Fragen, sondern auch um formelle Aspekte wie beispielsweise Bewerbungsformen, Dauer, Fristen, Gehälter, Zuschüsse oder Zulassungsvoraussetzungen“, erläutert Bianca von Davier.

Vorträge auf der Berufswahl-Messe „parentum“ Die Messe findet am Mittwoch, 11. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in der Volkswagen-Halle in Braunschweig statt. 15.30 Uhr: Wie Eltern Ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können! (Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar) 16 Uhr: Optimale Vorbereitung auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche (Braunschweigische Landessparkasse) 16.30 Uhr: Dual studieren – Theorie und Praxis ideal kombinieren (Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften) 17 Uhr: Online bewerben? Dann gleich richtig! (Öffentliche Versicherung) 17.30 Uhr: Universitätsstudium vs. Duales Studium – Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Technische Universität Braunschweig) 18 Uhr: Goodies für Azubis – was Unternehmen für Euch möglich machen! (Perschmann Gruppe)

Neben den persönlichen Gesprächen bietet die „parentum“ auch etliche Vorträge. Der Berufe-Lotse hilft, den passenden Experten auf der Messe zu finden. Und an der Lastminute-Wand gibt es aktuelle Ausbildungsplätze der Aussteller zu entdecken.

Für Eltern bietet die „parentum“ in Braunschweig Transparenz und ein Update

„Eltern spielen eine essenzielle Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder“, betont Bianca von Davier. „Sie sind maßgeblich daran beteiligt, ihre Kinder auf ihrem Weg zur richtigen Karriere zu unterstützen. Aber die eigene Ausbildung liegt oftmals weit zurück und die Bildungsangebote sowie Bewerbungsformen haben sich stark gewandelt.“ Das Internet liefere zwar unzählige Informationen. Ein persönliches Gespräch helfe aber viel weiter.

Für Jugendliche bietet die Braunschweiger Messe Ideen, Einblicke und Kontakte

Wer kurz vor dem Abschluss steht, kann direkt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben und Hochschulen in Kontakt treten, um und nach konkreten Angeboten zu schauen und letzte Fragen zu klären. Jugendliche, die noch etwas mehr Zeit haben, erhalten erste Ideen für ihre Berufswahl. „Sie sehen das große Spektrum an Möglichkeiten, schauen sich nach Praktika um“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch junge Menschen, die mit ihrer aktuellen Ausbildung oder ihrem Studium hadern, sind herzlich willkommen. Studienabbrecher oder Umsteiger sind bei Ausbildungsbetrieben attraktive potenzielle Auszubildende.“

Weitere Infos gibt es unter www.parentum.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de