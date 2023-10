Braunschweig: Kurzzeitige Sperrungen auf A36 und A39

Braunschweig/Wolfenbüttel Am Freitag kommt es auf den Autobahnen A 36 und A39 zu Sperrungen. Auslöser: Es soll Baugrund mit Hilfe von Bohrkernentnahmen untersucht werden.

Auf der A36 und der A39 in Braunschweig kommt es am Freitag zu Sperrungen. (Symbolbild)

Am Freitag, 6. Oktober, kommt es auf der A36 und der A39 zu Sperrungen. Auf den beiden Autobahnen werden mehrere Bohrkernentnahmen durchgeführt, um den Baugrund zu untersuchen. Im Zuge dessen sind auf der A36 von 9 bis 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle (AS) Wolfenbüttel-Nord und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd in Fahrtrichtung Braunschweig jeweils kurzzeitig die Auf- und Abfahrten dicht.

Auf der Autobahn A39 ist zeitgleich der Abschnitt zwischen den AS Braunschweig-Südstadt und Braunschweig-Rüningen Nord in Fahrtrichtung Kassel von der Maßnahme betroffen. Die Verkehrsteilnehmenden werden einspurig auf der A36 und der A39 an den jeweiligen Arbeitsstellen vorbeigeführt.

