Unfall mit Streifenwagen: Polizisten in Braunschweig verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei Braunschweig wurde am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall verwickelt. (Symbolbild).

Am Mittwochabend – dem Tag, als in Braunschweig an der Sidonienbrücke eine Granate in der Oker gefunden wurde – hat sich gegen 21:50 Uhr in der Löwenstadt ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Streifenwagen der Polizei Braunschweig und eine Straßenbahn der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) beteiligt waren. Für die Besatzung des Streifenwagens endete der Unfall im Krankenhaus.

Unfall in Braunschweig: Straßenbahn kollidiert mit Streifenwagen – Polizeibeamte werden verletzt

Der Streifenwagen stand am Mittwochabend an der Kreuzung Wilhelmstraße/Fallersleber Straße in der Wilhelmstraße an einer Ampel, die Rot zeigte vor der Einfahrt in die Fallersleber Straße. Gegen 21.45 Uhr erhielten die Beamten einen Einsatz, bei dem eine Anfahrt unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten geboten war.

Entsprechend setzte die 26-jährige Beamtin am Steuer den Streifenwagen trotz roter Ampel in Bewegung und fuhr mit eingeschalteten Blaulicht und Martinhorn langsam in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit fuhr jedoch auch eine Bahn der BSVG auf der Fallersleber Straße aus Richtung Hagenmarkt kommend in die Kreuzung ein. Die Straßenbahn erwischte den Streifenwagen im hinteren seitlichen Bereich erfasst und schleuderte ihn herum.

Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen nach Crash zwischen Polizeiwagen und Straßenbahn

Die beiden im Streifenwagen sitzenden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Insassen der Straßenbahn sowie der Fahrer wurden nicht verletzt. Am Streifenwagen entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

