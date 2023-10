Braunschweiger Schule gewinnt bei großem Geschichtswettbewerb

Das Braunschweiger Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule (HvF) ist beste Schule Niedersachsens im Fach Geschichte. Im Rahmen des Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten, den die Körber-Stiftung alle zwei Jahre ausschreibt, gewannen gleich vier Schülerinnen und Schüler einen Landespreis. Insgesamt gingen dadurch 4500 Euro Preisgeld an die HvF. Der Wettbewerb ist der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland; er besteht seit 50 Jahren.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg, Landtagspräsidentin Hanna Naber und Lothar Dittmer, Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung, zeichneten die Jugendlichen vor wenigen Tagen in Hannover aus. Insgesamt wurden laut der Körberstiftung 30 Beiträge mit einem Landessieg geehrt. Es hatte 190 Einsendungen gegeben. Der Wettbewerb stand unter dem Titel „Mehr als ein Dach überm Kopf. Wohnen hat Geschichte“.

Themen der Braunschweiger Schüler: Von den Herzögen bis zu Spätaussiedlern

Geschichtslehrer Dr. Christian Mühling, der vor zwei Jahren aus der Forschung in den niedersächsischen Schuldienst wechselte, hat die Schülerinnen und Schüler angeleitet. So untersuchte die Achtklässlerin Kim Isabella Dunkel den Umzug der Herzöge vom Schloss Wolfenbüttel in die Braunschweiger Residenz im 18. Jahrhundert. Marlene Löffler aus dem 11. Jahrgang erforschte den erzwungenen Auszug der letzten Braunschweiger Herzogin Victoria Luise aus dem Stadtschloss in Folge der Novemberrevolution im Jahr 1918.

Kim Isabella Dunkel von der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig gehört zu den Gewinnern des Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten. Landtagspräsidentin Hanna Naber würdigte ihre Leistung und die der anderen im Beisein von Geschichtslehrer Christian Mühling. Foto: Körberstiftung / privat

Zwei diesjährige Abiturienten widmeten sich der osteuropäischen Geschichte: Während Florian Franke die veränderten Wohnverhältnisse von deutschen Spätaussiedlern aus der Volksrepublik Polen betrachtete, analysierte Alexander Koschmann die unterschiedliche Erinnerung an den sowjetischen Plattenbau in Russland und der Ukraine.

Wie schneidet die Braunschweiger HvF auf Bundesebene ab?

Ein zusätzlicher Förderpreis des Braunschweiger Historikers Prof. Dr. Gerd Biegel ging an Merle Winckler, die die veränderten Wohnverhältnisse schlesischer Heimatvertriebener untersucht hat.

Schulleiterin Ilona Gerhardy-Grotjan und Mentor Dr. Christian Mühling drücken den Teilnehmern des Geschichtswettbewerbs nun fest die Daumen, dass der ein oder andere Beitrag im November auch auf Bundesebene Würdigung findet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de