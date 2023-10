An der Rechenkurbel: Sammler Wilfried Denz mit drei Schätzen. Links die Curta (ab 1947), eine enorm kompakte Staffelwalzenmaschine mit voller Rechenleistung für den mobilen Einsatz. In der Mitte eine Brunsviga-Sprossenradmaschine made in Braunschweig (Mitte 20. Jahrhundert). Rechts ein seltener Scheiben-Addierer aus Schweden,von dem nur noch wenige Exemplare vorhanden sind.