Christian Hope Church in Braunschweig gibt es seit 20 Jahren

Gottesdienst in der Christian Hope Church in Braunschweig.

Ein junger Mann, der im Jahr 2000 als Geflüchteter nach Deutschland kam, mit einer schwierigen Vergangenheit kämpfte und nach einem Autounfall jeglichen Halt im Leben verlor, gründete im Jahr 2003 die Christian Hope Church. „Ich bin Jesus und seiner Liebe an diesem Tiefpunkt in meinem Leben begegnet und habe die Aufforderung vernommen, dass ich mein Leben nicht verschwenden soll“, beschreibt der heutige Pastor Prince Blackson Ansah seine damalige Situation.

Sein Blick sei daraufhin auf die vielen Menschen und besonders Geflüchteten in Braunschweig gefallen, die Hilfe und Hoffnung im Leben bedürfen. „Unsere Vision als Kirchengemeinde ist es, Menschen in Nöten zu helfen und ihnen die hoffnungsgebende Botschaft von Jesus zu bringen”, erklärt Pastor Prince. Ganz praktisch bietet die Christian Hope Church Migranten Deutschkurse oder auch Hilfe beim Lesen von Amtsbriefen und dem Bearbeiten von Hausaufgaben an. Zudem veranstaltet Pastor Prince dienstags Gottesdienste im Asylheim oder besucht Menschen im Krankenhaus.

Braunschweiger Christian Hope Church: Jugendliche aufschreiben lassen, wo sie gerne mal in der Kirche mitwirken wollen

In den vergangenen 20 Jahren ist die Kirchengemeinde von anfänglichen vier Personen in

einem 15 Quadratmeter großen Raum auf über 200 Mitglieder angewachsen. Vor vier Jahren habe der fünffache Vater aufs Herz bekommen, besonders Jugendliche in seiner Kirche zu unterstützen. „Ich habe die Jugendlichen aufschreiben lassen, wo sie gerne mal in der Kirche mitwirken wollen und war überrascht, welche Träume in ihnen stecken”, erklärt Pastor Prince.

So gibt es mittlerweile einen Jugendtag, an dem die Jugendlichen am gesamten Gottesdienst mitwirken. Auch Familien und Kinder sind für die Gemeinde von großer Bedeutung, es mangele jedoch mittlerweile an Platz. „Wir sind dringend auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Braunschweig, um unserem Wunsch, besonders Familien zu fördern, nachkommen zu können”, betont Pastor Prince.

Freude über Menschen, die beim Ausstieg aus der Drogenszene unterstützt wurden

Doch auch trotz der Probleme mit den Räumlichkeiten schaue die Christian Hope Church auf 20 tolle Jahre zurück, und die Vorfreude auf die nächsten steige. Unter den Erinnerungen sei neben bewegenden Gottesdiensten, ereignisreichen Sportturnieren, fröhlich lebhaften Gospelkonzerten auch die Freude über Menschen, die beim Ausstieg aus der Drogenszene unterstützt wurden und nun einen festen Arbeitsplatz haben.

Pastor Prince Blackson Ansah. Foto: Rebekka Röhl / FMN

Für Sonntag, 1. Oktober, lädt die Kirchengemeinde um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Straße Im Steinkampe 10A in Braunschweig-Wenden ein. Dabei spricht Pastor Prince über das Thema „Es ist nicht zu spät – es gibt noch Hoffnung”, umrahmt wird der Gottesdienst von Gospelmusik und anschließendem Fingerfood, jeweils typisch für verschiedene Teile Afrikas.

