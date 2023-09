Braunschweig Eine Frau meldet am Sonntag in Braunschweig per Notruf einen Mann in der Oker, der gerettet werden muss. Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Einsatz am frühen Sonntagmorgen für die Feuerwehr in Braunschweig: Sie musste einen Mann aus der Oker retten. (Symbolbild)

Einsatz am Sonntagmorgen Feuerwehr muss in Braunschweig Mann aus der Oker retten

Der Sonntag in Braunschweig hat noch gar nicht so richtig begonnen, als der Notruf eingeht und es für die Feuerwehr in der Löwenstadt von der einen auf die andere Minute ernst wird: Gegen 3:12 Uhr meldet sich eine Frau. Sie teilt den Rettern per Notruf mit: In der Oker muss ein Mann aus dem Wasser gerettet werden.

Mann versucht anderen Mann aus der Oker zu retten: Feuerwehr greift ein und verhindert Schlimmeres

Wie die Zeugin nach Angaben der Feuerwehr Braunschweig erklärte, sei sie von einem Mann angesprochen und um Hilfe gebeten worden. Der Mann habe gesagt, dass sein Bekannter am Friedrich-Kreiß-Weg in die Oker gefallen sei und nun gerettet werden müsse. Der alarmierte Wasserrettungszug der Feuerwehr wurde vor Ort von der Zeugin weiter informiert, dass der Mann sich nahe des Braunschweiger-Kanu-Club an der Oker befinden würde.

Die Einsatzkräfte stellten daraufhin fest, dass sich sogar zwei menschen in der Oker befanden: Eine der beiden Person lag nahe der Uferböschung auf dem Rücken in der Oker und tauchte kurzzeitig mit dem Kopf unter Wasser, die andere Person versuchte wiederum, die Person festzuhalten und aus dem Wasser zu ziehen. Wegen der Uferbeschaffenheit der Oker in Braunschweig an dieser Stelle war dies allein aber nicht möglich. Aus diesem Grund sprang ein Feuerwehrmann mit einem einem Wasserrettungsanzug ausgerüstet in die Oker.

Nach Rettung aus der Oker in Braunschweig: Mann muss ins Krankenhaus eingeliefert werden

Er hielt die hilflose Person über Wasser und hob sie soweit aus dem Wasser, dass vom Ufer aus weitere Kräfte der Feuerwehr den Mann aus der Oker ziehen konnten. Anschließend wurden die beiden Männer, die sich beim Eintreffen der Feuerwehr in der Oker befanden, vom Rettungsdienst untersucht.

Während ein Mann mit dem Rettungswagen nach Hause gefahren werden konnte, musste die zweite Person, die sich längere Zeit im Wasser befand, mit Unterkühlungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Um 4:05 Uhr war der Einsatz beendet. Die Braunschweiger Feuerwehr und der Rettungsdienst waren insgesamtr mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

