Stadt Braunschweig fördert Ateliers der freien Kunstszene

Die Stadt bietet ein neues Förderprogramm für Bildende Künstlerinnen und Künstler in Braunschweig an. Diese können bis zum 30. September eine Förderung für ihre Atelier- oder Projekträume beantragen. Der Rat hat dem Programm am Dienstag mit breiter Mehrheit zugestimmt. Im Doppelhaushalt 2023/24 stehen zunächst pro Jahr 50.000 Euro zur Verfügung. Das Programm geht zurück auf einen gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen. Hintergrund: Laut einer Umfrage vor allem unter Studierenden der Hochschule für Bildende Künste (HBK) können sich 56 Prozent der Befragten kein Atelier außerhalb der Hochschule leisten und 15 Prozent haben Probleme, geeignete Atelierräume in Braunschweig zu finden.

Ziel des Programmes sei die Unterstützung, Stärkung und Weiterentwicklung der Bildenden Kunstszene, erläutert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Die Bildenden Künstlerinnen und Künstler, Ateliergemeinschaften und Initiativen sind wesentliche Trägerinnen und Träger des kulturellen Lebens. Sie sollen im Stadtgebiet noch sichtbarer werden.“

Bis zu 5000 Euro pro Jahr können beantragt werden

Explizit soll die Förderung auch für Neuabsolventinnen und -absolventen der HBK einen Anreiz schaffen, in der Stadt zu bleiben, zu leben und zu arbeiten und kulturelle Impulse zu geben, heißt es. „Die Bildende Kunstszene hat einen besonderen Raum- und daraus resultierenden Förderbedarf.“

Bildende Künstlerinnen und Künstler können bis zu 2000 Euro im Jahr für Miet-, Neben- und Betriebskosten ihres Bestandsateliers, bis zu 4000 Euro für Ateliergemeinschaften pro Jahr und bis zu 5000 Euro im Jahr pro Projektraum durch das neue Förderprogramm erhalten, wenn sie die auf der Website des Fachbereichs Kultur und Wissenschaft dargestellten Förderkriterien erfüllen. Unter www.braunschweig.de/kultur/kulturfoerderung/ finden sich alle Informationen und Kontaktdaten.

Das Team der Kulturförderung der Stadt Braunschweig informiert Interessierte auch im Rahmen einer fundierten Förderberatung und unterstützt bei der Antragsstellung. Bewerbungen sind bis zum 30. September per Mail zu richten an kulturfoerderung@braunschweig.de oder postalisch an Stadt Braunschweig, Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Kulturinstitut – Kulturförderung, Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig. Anträge, die nach Ende der Frist eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de