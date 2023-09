Verkehr Braunschweig: Deutsche Bahn sperrt Bahnübergang am Brodweg

Am Brodweg kann der Bahnübergang für rund eine Woche nur von Fußgängern überquert werden (Symbolfoto).

Braunschweig Für rund eine Woche arbeitet die Deutsche Bahn am Bahnübergang Brodweg/Georg-Westermann-Allee in Braunschweig. Es wird an den Gleisen gearbeitet.