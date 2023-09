Bankmitarbeiterin bewahrt Braunschweigerin vor Betrügern

Braunschweig Eine Seniorin will in Braunschweig eine hohe Geldsumme an Betrüger übergeben. Eine Bankmitarbeiterin verhindert die Tat.

Eine Bankmitarbeiterin hat am Dienstag in Braunschweig einen Betrugsversuch vereitelt. Das teilt die Polizei mit. Demnach riefen Betrüger bei einer 82-jährigen Braunschweigerin an. Eine Frau gab sich als Polizistin aus und erzählte, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall gehabt hätte. Es wäre eine Frau ums Leben gekommen und die Tochter hätte Fahrerflucht begangen. Eine weinerliche Stimme sagte: „Mami, mir ist was Schlimmes passiert.“

Betrüger wollen fünfstellige Summe von Braunschweigerin ergaunern

Die vermeintliche Polizistin bot an, die Tochter zu entlassen – aber nur, wenn eine hohe Kaution gezahlt würde. Die 82-Jährige machte sich daher auf den Weg zur Bank, um einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Eine Mitarbeiterin der Bank wurde misstrauisch und rief die Tochter der 82-Jährigen an. Der Betrug flog auf.

Am Dienstag haben Betrüger in weiteren Fällen auf ähnliche Art und Weise versucht, an Geld zu gelangen. Die Braunschweiger Polizei ermittelt.

red

