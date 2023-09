Polizei Braunschweig sucht Diebstahl-Opfer aus Bruchstraße

In der Nacht auf Samstag hat eine Frau in der beobachtet, wie zwei Männer eine Geldbörse gestohlen und daraufhin ihr Opfer bedroht haben. Das schreibt die Polizei. Demnach wandte sich die Zeugin gegen 0.10 Uhr an eine Polizeistreife und teilte ihre Beobachtungen mit.

Polizei Braunschweig sucht Mann nach Diebstahl in der Bruchstraße

Laut Polizei sollen die beiden Verdächtigen dunkelhäutig sein. Die Zeugin machte die Polizisten darauf aufmerksam, dass sich einer der beiden Männer noch in der Nähe aufhielt.

Die Beamten kontrollierten den 23-Jährigen. Er war stark alkoholisiert, in Besitz von Betäubungsmitteln und verhielt sich aggressiv, schreibt die Polizei. Einem Platzverweis kam er nicht nach - somit nahmen die Polizisten ihn in Polizeigewahrsam. Dort verbrachte er die Nacht.

Die Polizei sucht nun insbesondere nach dem Mann, dem in der Bruchstraße die Geldbörse entwendet wurde. Hinweise: 0531 4763115.

red

