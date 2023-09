Die Kriminalpolizei in Braunschweig weiß mittlerweile von vier Opfern (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Ermittler in Braunschweig warnen Senioren vor diesem Mann

Ermittler der Kriminalpolizei in Braunschweig warnen ausdrücklich vor einem Mann, der Senioren bestiehlt. Laut Mitteilung ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Trickdiebstählen gekommen, bei denen der Kriminelle vermeintlich Spenden sammelt.

Kriminalpolizei Braunschweig warnt Senioren vor Trickbetrüger

Der Mann klingelt an Haus- oder Wohnungstüren von Senioren, die mitunter gehbehindert und alleinstehend sind, schildert die Polizei. Er gibt an, alte Gegenstände oder Bücher zu sammeln, um sie aufzubereiten und zu verkaufen. Den Erlös würde er an Hilfswerke oder Jugendeinrichtungen spenden.

Gemeinsam mit den Senioren geht er in Kellerräume, um alte Gegenstände zu suchen. Er gibt vor, Gefundenes schon einmal wegbringen zu wollen - die Senioren sollen im Keller warten. Diese Gelegenheit nutzt er, um die Wohnungen der Opfer nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Daraufhin flieht er.

Polizei beschreibt falschen Spendensammler

Die Kriminalpolizei ermittelt mittlerweile in vier Fällen und warnt mit einer Personenbeschreibung vor dem Mann.

Sie beschreibt den zirka 30-jährigen Mann als etwa 1,7 Meter groß. Er habe eine normale bis kräftige Statur und dunkle, kurze sowie glatte Haare. Er erscheine mit Bart, aber in einigen Fällen auch rasiert. Er spreche Hochdeutsch.



