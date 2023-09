Querum feiert: Drei Tage lang Volksfest im Braunschweiger Norden

Braunschweig Es ist laut den Veranstaltern Braunschweigs größtes Oktoberfest. Am Samstag steigt die „Weiß-Blaue-Partynacht“ mit DJ Schelmi – Eintritt frei.

In Querum beginnt am Freitag, 22. September, das 43. große Volksfest. Bis Sonntag, 24. September, wird auf dem Festplatz an der Dibbesdorfer Straße wieder kräftig gefeiert. Und das nicht nur, weil es sich den Veranstaltern zufolge um Braunschweigs größtes Oktoberfest handeln soll, sondern auch aus diesem Grund: Die Arbeitsgemeinschaft der Querumer Vereine und Körperschaften (AGV), die das Volksfest jedes Jahr mit vielen ehrenamtlichen Helfern aufwendig organisiert, freut sich über ihr 50-jähriges Bestehen.

Das Festzelt öffnet am Freitag um 14.30 Uhr, ab 15 Uhr sind die Fahrgeschäfte in Betrieb. Zudem findet um 15 Uhr im Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst statt, begleitet vom Senioren-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen unter Betreuung der Gymnastik-Damen des Sportvereins Querum. Die große Party ab 20 Uhr mit DJ Dirk Wöhler rundet den ersten Festtag ab (Eintritt frei).

Kindernachmittag mit Ponyreiten und Cheerleader-Auftritt

Am Samstag öffnen die Fahrgeschäfte und Buden um 15 Uhr. Bis 17 Uhr ist der große Kindernachmittag angesagt, mit einem Cheerleader-Auftritt der „Wild Cats“, Ponyreiten, Feuerwehr, Kinderschminken, Hüpfburg und vielem mehr. Am Abend steigt ab 20 Uhr die „Weiß-Blaue-Partynacht“ mit DJ Schelmi (Eintritt frei).

Am Sonntag folgt das bayrische Fest-Frühstück von 12 bis 14 Uhr mit anschließender Tombola. Der Eintritt ins Festzelt ist dann nur mit einer Frühstückskarte (im Vorverkauf erhältlich) möglich. Anschließend werden der Schützenkönig und andere engagierte Vereinsmitglieder geehrt, bevor die Verlosung der Tombola-Preise erfolgt. Danach gibt es ab 17 Uhr zum Festausklang bei freiem Eintritt noch einmal Musik zum Tanzen und Feiern im Festzelt mit „The Beg On“.

