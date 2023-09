Awards für Webvideo-Creator aus Braunschweig

YouTuber Dennis Budin und Dr. Janis Hülsemann bringen zwei „Youlius-Awards“ nach Braunschweig. Budin in der Kategorie „Unterhaltung“; Hülsemann in der Kategorie „Kompetenz & Wissen“.

Bei der diesjährigen „Youlius-Award“-Verleihung am 9. September 2023 im Cinenova Kino in Köln wurden zwei talentierte Webvideo-Creator aus Braunschweig ausgezeichnet. Dennis Budin und Dr. Janis Hülsemann erhielten die begehrten Preise in verschiedenen Kategorien für ihre YouTube-Kanäle.

Dennis Budin, unter seinem Pseudonym „mr.budini“ bekannt, wurde in der Kategorie „Unterhaltung“ ausgezeichnet. Sein Video-Kanal ist Inspirationsquelle für alle, die in der heutigen Welt nach Gelassenheit und Optimismus suchen. Mit seinen Videoessays zu Themen wie Minimalismus, Entschleunigung, Natur und Persönlichkeitsentfaltung schafft er es, seine Zuschauer auf eine Reise mitzunehmen, um in der manchmal verrückten Welt nicht den Kopf zu verlieren.

Jedoch sei die kontinuierliche Produktion von Webvideos und der Glaube an die eigene Arbeit der schwierigste Teil für Budin: „Es gibt immer wieder Tage, an denen ich kreativ ausgelaugt bin und alles infrage stelle, was ich da mache.“ Dennoch gebe ihm die Auszeichnung nun das nötige Vertrauen in sich und seine Videos. „Es gibt viel Aufwind für mein kreatives Schaffen“, freut sich Budin.

„Neurologie mit Dr. Janis“ gewinnt in der Kategorie „Kompetenz & Wissen“

Dr. Janis Hülsemann erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie „Kompetenz & Wissen“ für seinen Kanal „Neurologie mit Dr. Janis“. Dort gibt er spannende Einblicke in die faszinierende Welt des Gehirns, die er wissenschaftlich fundiert, aber dennoch leicht verständlich erklärt.

Die „Youlius-Awards“, ein Förderpreis für aufstrebende Webvideo-Creator, werden seit 2017 verliehen. Mehr als 180 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein, aus denen eine sachkundige Jury zehn Gewinner auswählte.

Der „Youlius-Award“ ist nicht nur eine Anerkennung für herausragende Creator, sondern auch ein Forum für Inspiration und Vernetzung in der Webvideo-Community. Ausgerechnet in der Creator-Hochburg Köln packen nun die Preisträger Dennis Budin und Dr. Janis Hülsemann Braunschweig auf die YouTube-Landkarte. „Wir werden auf jeden Fall weiter Gas geben“, verspricht Dennis Budin.

