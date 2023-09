Braunschweig: Unbekannte werfen Scheibe einer Bäckerei ein

Braunschweig Samstagnacht haben unbekannte Täter die Scheibe einer Bäckerei in der Holwedestraße in Braunschweig eingeworfen und sind geflüchtet.

Unbekannte Personen haben am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Holwedestraße in Braunschweig eine Scheibe eingeschlagen und sind geflüchtet. Das berichtet die Braunschweiger Polizei.

Demnach wurden die Beamten der Polizei von Anwohnern in die Holwedestraße gerufen. Diese hatten einen lauten Knall gehört und Taschenlampen gesehen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde. Unbekannte Täter hatten den Standfuß eines Verkehrsschildes durch die Scheibe geworfen. Vermutlich wurde die Bäckerei nicht betreten.

Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise. Diese bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 2516.

RED

