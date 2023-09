Wann werden Sie Bundeskanzler, Herr Kornblum?

Braunschweig Dass Braunschweigs Oberbürgermeister politische Ambitionen hat, zweifelt kaum jemand an. Wir konfrontieren ihn ganz unverblümt. Das sind seine Pläne:

Wir trafen einen gut gelaunten Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, um ihn in aller Ruhe einmal kennenzulernen. Wer ist der Mann eigentlich, der im Braunschweiger Rathaus an den Fäden zieht und was hat er mit unserer Stadt vor? Im Podcast erzählt er Christina und Lukas, womit er über sich selbst angeben würde, auf welche Termine er gut und gerne verzichten könnte und was er mit dem Bohlweg vor hat. Außerdem hat er sich der Frage gestellt, ob er einen Fehler im Umgang mit der Letzten Generation macht. Macht es Hannover nicht doch besser?

Seit nun 2 Jahren ist der gebürtige Emsländer als Oberbürgermeister im Braunschweiger Rathaus im Amt – Zeit, um mal in Ruhe zu sprechen. In gemütlicher Atmosphäre in einem Café im Östlichen Ringgebiet trafen wir ihn für eine exklusive Sonderfolge des Podcasts „5NACH5“.

Ein gut aufgelegter Oberbürgermeister zeigte sich nahbar und authentisch – fand aber auch klare Worte – sowohl zu stadtpolitischen Themen als auch zu seiner eigenen Karriere.

Kornblum beerbt Sigmar Gabriel und Hubertus Heil

Als früherer Büroleiter des früheren Innenministers Boris Pistorius und ehemaliger Ordnungsdezernent in Braunschweig hat Thorsten Kornblum durchaus bereits politische Erfahrung. Zu Jahresbeginn wurde er lange als möglicher Nachfolger von Landesinnenminister Boris Pistorius gehandelt, als dieser Bundesverteidigungsminister wurde. Es schien damals nicht unwahrscheinlich, dass Kornblum seinen Job als Oberbürgermeister in Braunschweig vorzeitig an den Nagel hätte hängen können.

Aus den Gerüchten wurde nichts - seitdem ist es um die politischen Ambitionen von Thorsten Kornblum wieder ruhiger geworden – seine Ämter als Chef des SPD-Bezirks Braunschweig und der Bundes-SGK (führende SPD-Kommunalpolitiker) zeugen dennoch von seiner Macht in der SPD. Vor Kornblum waren Sigmar Gabriel und Hubertus Heil Vorsitzende des SPD-Bezirks Braunschweig.

In gemütlichem Rahmen plauderten Christina Wicke und Lukas Mauri mit Braunschweigs OB über seine Vision von Braunschweig. Foto: Lars Bernert Lennart Böcker / FMN

Wird Kornblum Braunschweig 2026 verlassen?

Warum also drumherum reden und nicht die Karten auf den Tisch legen – dass die Frage von den Gastgebern Christina Wicke und Lukas Mauri aber so pointiert-überspitzt kommt, hätte er vermutlich nicht erwartet: „Herr Kornblum, wann werden Sie Bundeskanzler?“

Kornblum lacht laut auf und entgegnet sofort: „Ach wissen Sie, es gibt ja kein schöneres Amt als das des Oberbürgermeisters von Braunschweig, von daher hat sich das erledigt.“

Weiter erklärt er, in Braunschweig noch eine Menge vorzuhaben, was sich in einer einzigen Amtszeit nicht umsetzen lässt. Deswegen wolle er sich den Wählern bei der nächsten Wahl 2026 erneut stellen und für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Auch die Aufwertung des Bohlwegs nimmt er sich als Langfrist-Ziel vor. Sein konkretes Vorhaben, um das Areal rund ums Schloss zu einem neuen Aushängeschild der Stadt zu machen, hören Sie in der Sonderfolge „5NACH5“ (auch bei Spotify, Apple Podcasts und Co.).

