Braunschweig: Wer zieht ein Feuerwehrauto am schnellsten?

30 Meter in 16 Sekunden – klingt für ein Feuerwehrauto nicht besonders schnell. Doch beim sogenannten Pulling-Event in Braunschweig fuhr das 20 Tonnen schwere Löschfahrzeug nicht mit Motorkraft, sondern wurde per Hand an einem Seil gezogen. 19 Teams traten am Samstag gegeneinander an, um herauszufinden, wer das schnellste und kräftigste ist. In Sechser-Teams, inklusive eines Anfeuerers, hatten die Teilnehmer je drei Versuche, bei dem der schnellste zählte. „Die besten Teams schaffen die Strecke in 16, 17 Sekunden“, sagte einer der Organisatoren.

Unter den Teilnehmern am Brawo-Park waren allerdings nicht nur Feuerwehrleute. Auch viele andere Vereine und Organisationen versuchten sich an dem Feuerwehrauto – unter anderem die späteren Gewinner: die Feuerwehr aus Thiede, die Eintracht-Frauen und die Junioren der New Yorker Lions. Kinder und Jugendliche durften zu siebt ein kleineres, nur 7,5 Tonnen schweres Einsatzfahrzeug ziehen. Zu gewinnen gab es für die ehrenamtlichen Organisationen Geld für die Vereinskasse.

