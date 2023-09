Braunschweig Wie Katzen so sind: Unser Fundtier der Woche kann manchmal eine Diva sein. Wer will sie haben?

Fundtier der Woche Katzendame Maggie in Braunschweig sucht ein neues Zuhause

Bei unserem Tier der Woche aus dem Tierheim Braunschweig geht es stets darum, ein neues und vor allem auch geeignetes Zuhause für eine verstoßene, aus verschiedenen Gründen nicht mehr willkommene oder sogar schlecht behandelte Kreatur zu finden.

Diesmal ist es die 12-jährige Katzendame Maggie, die unseren Leserinnen und Lesern vom Tierheim Braunschweig ans Herz gelegt wird. Maggie wurde, wie uns berichtet wird, „aus privaten Gründen im Tierheim abgegeben“.

Das sind Maggies Eigenschaften: eigensinnig, selbstbestimmt und auch etwas divenhaft

Dabei ist Maggie doch eine Katze wie sie im Buche steht. Und was heißt das? Tja: „Eigensinnig, selbstbestimmt und auch etwas divenhaft.“ Wie Katzendamen eben so sind. Die Experten des Tierheims berichten: „Maggie geht erstmal offen auf jeden Menschen zu und zeigt sich sehr interessiert. Sie lässt sich dann auch kurz streicheln, aber Maggie hat auch schnell genug von der menschlichen Zuwendung, und das zeigt sie dann sehr deutlich durch den Einsatz ihrer Krallen und Zähne.“ Das muss man also wissen.

Fazit im Tierheim: „Wir suchen für Maggie Menschen, die sich mit ihrem eigenwilligen Charakter arrangieren können und ihr ihren Freiraum lassen.“ Sie sei bislang in der Wohnung gehalten worden, man könne sich auch vorstellen, dass sie Freigang annehmen würde.

Kinder sollten allerdings nicht im gleichen Haushalt leben. Mit anderen Katzen komme Maggie aber ganz gut zurecht, „sie braucht aber keinen Artgenossen an ihrer Seite, um glücklich zu sein“.

Der Kontakt zum Tierheim Braunschweig:

Wer Interesse an Maggie oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: Telefon (0531) 500007.

Telefonzeiten: montags, dienstags, freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. red.

Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

