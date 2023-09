Braunschweig Insgesamt 252 Verdachtsfälle von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit wurden landesweit festgestellt. So sieht es im Bereich Braunschweig aus.

In Braunschweig waren bei den Aktionstagen rund 80 Bedienstete für die Kontrollen im Einsatz. (Symbolbild)

Zollamt Braunschweig Herbst-Aktionstage gegen Schwarzarbeit in Niedersachsen

Im gemeinsamen Kampf gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit haben sich die kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden in dieser Woche mit den Einheiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Hauptzollämter in Braunschweig, Bremen, Hannover, Oldenburg und Osnabrück zusammengetan. In einer konzertierten Aktion führten sie hierbei mehrtägige Überprüfungen schwerpunktmäßig im Bauhaupt- und Baunebengewerbe durch, um dieser Schattenwirtschaft ein entschiedenes „Haltesignal“ zu senden. Das berichtet das Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung.

Bei der Aktion, die unter der Leitung des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums und der Generalzolldirektion zweimal jährlich erfolgt, wurden diesmal 716 Betriebe und 1827 Personen überprüft. Dabei wurden 252 Verdachtsfälle von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit aufgedeckt. Die beteiligten 112 Bediensteten der Landkreise, kreisfreien Städte und großen selbständigen Städte konzentrierten sich auf Verstöße gegen die Handwerks- und Gewerbeordnung und stellten 33 (Handwerksordnung) beziehugsweise zehn (Gewerbeordnung) mutmaßliche Verstöße fest.

Sechs mutmaßliche Rechtsverstöße in Braunschweig

Im Bereich Braunschweig waren insgesamt rund 80 Bedienstete der Kommunen, der FKS, der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, der Ausländerbehörde, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie des Bauordnungsamts in den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Göttingen, Northeim und Peine sowie in den Städten Braunschweig und Wolfsburg im Einsatz. Dabei wurden sechs mutmaßliche Rechtsverstöße gegen die Handwerksordnung festgestellt.

„Schwarzarbeit untergräbt das Fundament unserer Wirtschaft und schadet jedem von uns. Um rechtschaffene Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, setzen wir unvermindert auf gezielte Kontrollen und vorbeugende Initiativen“, betont Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. Diese langjährigen gemeinsamen Aktionstage seien nicht nur ein Signal gegen diese Schattenwirtschaft, sondern auch ein Aufruf an jede und jeden, sich aktiv gegen Schwarzarbeit zu positionieren.

Besondere Vorkommnisse im Landkreis Gifhorn

Auf Baustellen im Landkreis Gifhorn hat das Gewerbeaufsichtsamt arbeitsschutzrechtliche Mängel festgestellt. Per Anordnung wurden Arbeiten auf einem Gerüst, auf einer Geschossdecke sowie an einem Dach untersagt. Im Bereich des Landkreises Göttingen wurden drei ausländische Arbeiter ohne Arbeitserlaubnis angetroffen. Fünf Personen aus Drittstaaten konnten sich auf einem Bauvorhaben im Bereich der Stadt Wolfsburg nicht ausweisen.

Soweit sich die Verdachtsfälle bestätigen, werden Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie Sozialleistungen zurückgefordert, heißt es von Seiten des Niedersächsisches Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung.





„Die Ergebnisse der Aktionstage zeigen erneut, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung und den Kommunen bewährt hat. Nur durch ein gemeinsames und gezieltes Handeln der zuständigen Behörden kann die Schattenwirtschaft dauerhaft minimiert und ehrliche Unternehmen geschützt werden“, erklärt Marcus Jaeger, Abteilungsleiter und Vertreter des Direktionspräsidenten bei der Generalzolldirektion.

RED

