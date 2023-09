Dennis Schröder zeigt sich auf Braunschweigs „Meister-Balkon“

Uralte Steine, gotische Bögen und Statuen von Kaisern, Königen und Herzögen – das Altstadtrathaus am Altstadtmarkt ist eines der bedeutendsten mittelalterlichen Rathäuser. An diesem historischen Ort findet am Freitag, 14. September, das nächste bedeutende Ereignis statt: Auf dem Rathaus-Balkon, umrahmt von den steinernen Abbildern der Braunschweiger Geschichte, wird Braunschweigs Basketball-Weltmeister Dennis Schröder seinen Fans ab 13.45 Uhr zuwinken.

Nach dem WM-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wurde der Mannschaftskapitän zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Ein Braunschweiger! In seiner Heimatstadt darf er sich nun ins Goldene Buch eintragen.

Ein Braunschweiger Sportler, ja, derzeit einer im Triumphzug, der sich jetzt auch auf dem Balkon des Altstadtrathauses präsentiert – da werden natürlich auch Erinnerungen wach. Genauer gesagt, 56 Jahre alte Erinnerungen. Richtig – genau hier nämlich standen 1967 die Deutschen Fußballmeister der Eintracht. Auf dem Altstadtmarkt drängten sich damals Tausende Fans – wofür der Platz eigentlich viel zu klein war. Ein Meilenstein der Braunschweiger Sportgeschichte, der die ganze Region in Hochstimmung versetzte.

Auf dem Balkon des Altstadtrathauses am Altstadtmarkt standen auch schon die Deutschen Fußballmeister im Jahr 1967. Damals drängten sich Tausende Menschen auf dem Platz. (Archivbild) Foto: Archiv / FMN

Eintrachts Meistermannschaft präsentiert sich 2017 noch einmal auf Braunschweigs „Meister-Balkon“

50 Jahre nach diesem Ereignis traten bekanntlich auch die ehemaligen Spieler noch einmal auf den Balkon. Im Gepäck hatten sie 2017 eine nachgebildete Meisterschale. Doch anders als bei der großen Feier 1967 drängten sich diesmal keine Menschenmassen auf dem Platz. Etliche Fans hatten sich aber doch neben dem Wochenmarkt versammelt, um ihren Helden zuzujubeln. Und jetzt trugen sich die Fußball-Legenden ins Goldene Buch der Stadt ein – eine Ehre, wie sie auch Dennis Schröder am Freitag bereits um 13.30 Uhr zuteil wird.

Also ein Balkon nur für Ehrungen von Meistersportlern? Keineswegs. Denn außer diesen historischen Ereignissen wird der Balkon zum Beispiel auch zur Karnevalszeit genutzt. Beim Schoduvel versammelt sich hier die Jury, die die Motivwagen, Musikzüge und Fußgruppen bewertet.

Beim Schoduvel bewertet die Jury die vorbeiziehenden Wagen – vom Balkon des Altstadtrathauses aus. (Archivbild) Foto: Henning Noske / FMN

Und zusätzlich ist das Altstadtrathaus natürlich auch bei besonderen Anlässen der Ort, an dem die Stadt Braunschweig nicht nur Sport-Helden würdigt, sondern auch besondere Gäste oder Ehrenbürger. Es ist der Platz für die besonderen Momente. So auch am Freitag: Zunächst wird sich Dennis Schröder in der Dornse, dem Festsaal des Altstadtrathauses, ins Goldene Buch eintragen. Und ab 13.45 Uhr tritt Braunschweigs Basketball-Star dann nach draußen auf den „Meister-Balkon“. Und das alles können unsere Leserinnen und Leser auch auf unserem Livestream mitverfolgen.

Basketball-Nationalkapitän Dennis Schröder (links) und Bundestrainer Gordon Herbert jubelten nach dem WM-Sieg beim Empfang des Teams in Frankfurt mit dem Pokal. Foto: Boris Roessler / DPA Images

