Am Sonntag Weltmeister, am Freitag in Braunschweig: Basketballer Dennis Schröder.

Basketball-Weltmeister Weltmeister in Braunschweig: So wird Dennis Schröders Empfang

Deutschland ist Basketball-Weltmeister! Entscheidenden Anteil daran hatte NBA-Profi Dennis Schröder, der auch zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt wurde. Am Freitag trägt er sich ins goldene Buch seiner Heimatstadt Braunschweig ein und feiert mit seinen Fans auf dem Altstadtmarkt. Hier finden Sie alle Informationen zu Schröders triumphaler Heimkehr.

Was passierte nach dem WM-Finale?

Am Sonntag schlug die deutsche Basketball-Nationalmannschaft Serbien im WM-Finale mit 83-77 und wurde zum ersten Mal Weltmeister im Basketball.. Entscheidend dabei: Dennis Schröder aus Braunschweig und Daniel Theis aus Salzgitter. Schröder wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) bot ihm darauf an, sich ins goldene Buch der Stadt einzutragen. Das nahm Schröder an. Ganz privat hat er laut seiner Instagram-Story seinen Titel schon am Mittwoch im Steakhouse Ox gefeiert. Außerdem wird der noch 29-Jährige am Freitag 30!

Und was ist beim Empfang der Stadt Braunschweig geplant?

Dennis Schröder wird sich am Freitag um 13.30 Uhr ins goldene Buch der Stadt eintragen. 15 Minuten später wird er an der Seite von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum auf den Rathausbalkon am Altstadtmarkt treten und sich den Braunschweigern präsentieren. Das alles sehen Sie auf unserer Website im Livestream. Die letzte Mannschaft, die auf dem Rathausbalkon gefeiert wurde, waren übrigens die Fußballer von Eintracht Braunschweig, als sie 1967 deutscher Meister wurden.

Ich interessiere mich nicht für Basketball! Warum betrifft mich das?

Weil viele Menschen mit Schröder feiern wollen, lässt die Stadt den Altstadtmarkt zwischen 13 und 15 Uhr sperren. Außerdem werden die Buslinien 411, 413, 416, 422, 423, 450 und 480 der BSVG umgeleitet. Die Haltestelle Radeklint wird nicht bedient. Am Freitag gilt in der Südstraße zudem ein ganztägiges Haltverbot. Sogar das Städtische Museum macht ab 13 Uhr dicht.

Und warum der ganze Aufriss?

Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister geworden. Die Nationalmannschaft, in der immerhin drei Spieler mit Verbindung zur Region auflaufen, gilt als die beste deutsche Nationalmannschaft in der Geschichte des Deutschen Basketballbunds. Der bisher größte Erfolg deutscher Basketballer waren ein EM-Sieg 1993 und eine Bronze-Medaille bei der Weltmeisterschaft 2002. Was dem Übervater des deutschen Basketballs Dirk Nowitzki nicht vergönnt war, haben Dennis Schröder, Daniel Theis und David Krämer geschafft: einen großen internationalen Titel zu holen.

Moment, es gibt doch nicht nur Schröder!

Das ist richtig. Daniel Theis kommt aus Salzgitter und hat seine ersten Schritte im Profibereich in Braunschweig gemacht. Er ist allerdings schon wieder in den USA und auf dem Weg zu seinem NBA-Team, den Indiana Pacers. Er wurde eingeladen, sich ins Goldene Buch der Stadt Salzgitter einzutragen, hat die Anfrage von Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) aber bisher nicht öffentlich beantwortet. David Krämer dagegen hat „nur“ drei Jahre für die Basketball Löwen gespielt.

Was kommt nach der Weltmeisterschaft?

Dennis Schröder ist alleiniger Gesellschafter der Basketball Löwen und hat bereits in der Vergangenheit in die Stadt investiert. Er wird Braunschweig wohl auch in Zukunft erhalten bleiben. Der Wolfsburger Basketball-Journalist und Buchautor André Voigt forderte in einem Instagram-Video die Basketballer der Region auf, den Hype zu nutzen, um ihre Sportart dauerhaft prominenter zu positionieren. Ob das gelingt, wird die Zukunft zeigen. Basketballbundestrainer Gordon Herbert jedenfalls findet die Idee einer Statue für Schröder gar nicht so schlecht.

