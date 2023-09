Braunschweiger Traditionsbaumschule schließt im Sommer 2024

Von Janina Busse

Im Laufe des nächsten Jahres – im Sommer 2024 – wird die Baumschule Brennecke im Bienroder Weg 1 ihre Pforten schließen. Der Braunschweiger Traditionsbetrieb gibt nach über 40 Jahren das Baumschulgeschäft auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern auf und wird alleinig den Garten- und Landschaftsbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiterführen. „Mit dem Ausbau der geplanten Stadtstraße Nord zwischen dem Bienroder Weg und der Hamburger Straße würden uns die Möglichkeiten zur Warenanlieferung nahezu komplett wegbrechen“, gibt Inhaberin Karin Brennecke als einen Grund an. Sie hat den Betrieb im Jahr 1982 gemeinsam mit ihrem im September 2022 verstorbenen Mann Günter-Michael aufgebaut. Die Betriebsfläche am Standort in der Nordstadt war zunächst nur halb so groß wie heute, später konnten ehemalige Kleingarteneinheiten hinzugewonnen werden.

Die Warenannahme der Baumschule erfolgt komplett über die Wodanstraße, einem Startpunkt der geplanten Stadtstraße Nord, dort befinden sich auch die Lagerräume. „Nicht nur die Hofeinfahrt, auch einige Gewächshäuser müssten nach den Bauplänen der Stadt zurückgebaut werden“, sagt Karin Brennecke. „Ersatzgrundstücke, die uns von der Stadt angeboten wurden, waren aus unserer Sicht nicht geeignet. Und so mussten wir eine Entscheidung treffen, die uns mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist.“ Ein weiteres Problem sei das stetige Wegfallen öffentlicher Parkplätze in der Umgebung zum Betrieb, wie etwa im Gotenweg. Auf dem Grundstück direkt gäbe es keine Möglichkeiten, selbst Parkflächen anzubieten. Bei einem Teil der Betriebsfläche handele es sich zudem um Pachtland in Form von Gartenland. Dabei sei noch offen, was im Anschluss an die Geschäftsaufgabe damit geschieht.

„Wir wissen nicht genau, wann Baustart ist, doch wir möchten rechtzeitig aufhören, um allen Parteien wie Mitarbeitern und Geschäftspartnern einen guten Übergang zu ermöglichen“, so Karin Brennecke. Die Mitarbeiter seien als erstes eingeweiht worden, gleich darauf die Kunden – zunächst über einen Aushang an der Kasse. „Einige unserer Mitarbeiter sind bereits seit rund 20 Jahren bei uns. Und ich möchte allen die Chance geben, sich in Ruhe nach einer neuen Anstellung umzuschauen. Einige bleiben aber noch bis zum nächsten Jahr“, sagt sie. Mit der Abwicklung des Baumschulbetriebes werde im kommenden Jahr eine Menge Arbeit auf die Familie Brennecke und ihr Team zukommen. „Über den Garten- und Landschaftsbau bleiben wir auch danach erreichbar.“

Zum aktuellen Stand der Straßenbauplanung in der Nordstadt hat die Redaktion bei der Stadt Braunschweig nachgefragt. Informationen dazu werden in Kürze bereitgestellt.

