„Nicht Geimpft“-Stern: Braunschweiger OLG weist Revision zurück

Die Zweckentfremdung des sogenannten Judensterns ist einem Urteil zufolge „zweifelsohne unangebracht und geschmacklos“, erfüllt aber nicht die gesetzlichen Voraussetzungen der Volksverhetzung. Dieser erfasse nur die Verharmlosung des Völkermords an den Juden, nicht aber die Verharmlosung von deren Ausgrenzung, entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Braunschweig in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Urteil. (Az: 1 ORs 10/23)

Der Angeklagte hatte Ende 2020 auf seinem Facebook-Profil einen sechszackigen gelben Stern mit der Aufschrift „Nicht Geimpft“ auf hellblauem rechteckigem Hintergrund veröffentlicht. Damit wollte er die aus seiner Sicht überzogenen Beschränkungen während der Corona-Pandemie kritisieren. Die Göttinger Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Volksverhetzung. Das Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld sprach den Mann jedoch frei.

Dies bestätigte nun auch das OLG. Zwar verharmlose der Facebook-Post „das unermessliche Leid der jüdischen Bevölkerung unter dem Nationalsozialismus“, indem er die Corona-Beschränkungen damit gleichsetze. Strafbar sei dies aber nicht.

So begründen die Braunschweiger Richter das Urteil um den „Nicht Geimpft“-Judenstern

Zur Begründung erklärten die Braunschweiger Richter, das Gesetz stelle nach seinem eindeutigen Wortlaut „nicht jedwede Verharmlosung des NS-Unrechts unter Strafe“. Es verlange vielmehr, „dass sich die Verharmlosung auf eine konkrete Völkermordhandlung bezieht“.

Das sei hier nicht der Fall, urteilte das OLG. Denn der Stern habe die Ausgrenzung der Juden bezweckt. Dies habe den Völkermord zwar mit vorbereitet, könne aber dennoch mit den Völkermordhandlungen nicht gleichgesetzt werden. Hier sei der Facebook-Post auch nicht darauf gerichtet gewesen, zu etwaigen Gewalttaten oder Rechtsbrüchen anzustacheln. Der Angeklagte habe dem Gericht zufolge auf seine eingeschränkte Lebenssituation unter den Regelungen der Corona-Pandemie aufmerksam machen wollen.

Gegen die Entscheidung können keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden.

afp/epd

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de