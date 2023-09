Festival machte Lust auf Oker-Erlebnis in Braunschweigs City

Braunschweig Das Okerinsel-Festival lockte am Samstag mehrere tausend Besucher an. Hier steht, welches Potenzial noch dahinter steckt.

10.000 Besucher zog es am Samstag zum Okerinsel-Festival auf das Areal der Braunschweigischen Landessparkasse am Friedrich-Wilhelm-Platz.

Die Sonne strahlte, die Musik erklang, und eine ausgelassene Stimmung lag in der Luft, als am Samstag das Okerinsel-Festival seine zweite Ausgabe auf dem Gelände der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) feierte. 10.000 Besucher von jung bis alt strömten auf das Areal am Friedrich-Wilhelm-Platz, das nur einen Steinwurf vom angesagten Kultviertel entfernt ist.

Es ist ein Wochenende der Superlative. Dass das Magni-Fest und das Okerinsel-Festival auf einen Tag fielen, betrachte Marion Thomsen, zuständig für PR und CSR bei der BLSK, in Bezug auf die Besucherfrequenz aber als nicht problematisch. „Meine Gedanken sind eher bei den Menschen, die an diesem Wochenende diese zwei Großveranstaltungen begleiten müssen ­– Sanitäter, Polizei, Feuerwehr“, so Thomsen.

Und tatsächlich mussten die Blaulicht-Kräfte häufig ausrücken ­– unter anderem, um am Samstag einen Brand in den Schlossarkaden zu löschen.

Okerinsel soll Treffpunkt für Jugendliche in Braunschweig werden

Die Okerinsel ist ein Ort mit viel Potenzial. Deshalb erwägt die Stadt Braunschweig ehrgeizige Pläne zur Neugestaltung des südlichen Stadteingangs. Das begrüßt auch Falk-Martin Drescher, Vorsitzender des Kultviertel-Vereins, der die Okerinsel als „Dritten Ort“ versteht: „Hier kommen Lebensqualität und Atmosphäre zusammen. Heute in Form des Festivals und künftig auch durch den Umbau des Areals. Das ist natürlich für die Stadt und für uns im Kultviertel ein Segen, hier etwas Neues entstehen zu lassen.“ Und auch Marion Thomsen bestätigt, die BLSK sei sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergehe und begleite es sehr gern.

Entspannte Atmosphäre in der Chill-out-Area des Okerinsel-Festivals vor dem Alten Bahnhof - hier sollen demnächst die „Okerterrassen“ entstehen. Foto: Bernward Comes / FMN

Das Projekt, bekannt als „Okerterrassen“, soll den Bereich zwischen dem Friedrich-Wilhelm-Platz und dem Gelände der BLSK am Alten Bahnhof aufwerten. Bislang ist dieser Bereich geprägt von Verkehr und Betonbefestigungen am Ufer der Oker. Der Plan umfasst grüne Stufenanlagen auf der Südseite und einen Balkon auf der Nordseite, der auf einer Stahlkonstruktion über dem Flussbett errichtet wird. Langfristig sind auch Sitzstufen auf der Nordseite geplant. Jedoch erst nach dem Rückbau der Straße, was bedeutende Veränderungen in der Verkehrsführung erfordern würde.

Die geschätzten Kosten für diese mittelfristige Lösung belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro, wobei die Stadt Fördermittel über das Programm „Resiliente Innenstädte“ beantragen möchte. Die Stadt erwartet, dass dieses Projekt die Stadtentwicklung in Braunschweig positiv beeinflusst, indem es das Wassererlebnis in der Stadt verbessert und einen Treffpunkt für Jugendliche schafft.

Auch das angrenzende Kultviertel und das geplante „Europaviertel“ entlang der Theodor-Heuss-Straße sollen von dieser Neugestaltung erheblich profitieren. Die endgültige Entscheidung über das Projekt wird am 12. September im Verwaltungsausschuss getroffen.

Okerinsel-Festival als Gemeinschaftsprojekt

Das Okerinsel-Festival sei als Gemeinschaftsprojekt zu verstehen, meint Marion Thomsen. So wurde der Street-Food-Court etwa in Zusammenarbeit mit der Initiative Cheer’s Kitchen verwirklicht. Verschiedene Gastronomen aus dem Kiez und der Umgebung präsentierten eine kulinarische Vielfalt. Am Line-up werkelte hingegen Evren Songürer, auch in der hiesigen Clubszene als DJ Evolution bekannt. Mit Headliner Eskei83 setzte Songürer etwa auf einen altbewährten Headliner, der schon bei der Festival-Premiere im vergangenen Jahr die Massen vor der Bühne in Bewegung setzte.

Beim Okerinsel-Festival auf dem BLSK-Areal am Kultviertel inszenieren die Braunschweiger Influencer Gina und Chiana die frischen Sauerteig-Waffeln für ein Foto. Foto: Bernward Comes / FMN

Bis 23 Uhr feierte die Okerinsel. Anschließend zog es Braunschweigs Nachtschwärmer in die umliegenden Clubs und Bars; später dann ins Bett ­– beflügelt von diesem Wochenende der Superlative.

