Mit Böllerschüssen ist das Magnifest in Braunschweig gestartet!

Mit einem Riesen-Wumms ist gestern das Magnifest im Magniviertel in ein Wochenende gestartet, das vermutlich Besucherrekorde brechen wird.

Mit gewaltigen Böllerschüssen schickten die krachledernen Gesellen der Böllergruppe der Braunschweiger Schützengesellschaft 1545 mit ihren Vorderladern eine ambitionierte Veranstaltung auf den Weg, nachdem Oberbürgermeister Thorsten Kornblum symbolisch den Startknopf gedrückt hatte.

Eröffnung des Magnifestes 2023 mit Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (rechts) und einem neuen Logo. Foto: Bernward Comes / FMN

Und schon in den ersten Minuten und Stunden wurde sichtbar, dass das Magnifest nach Corona und mit neuem Schub der Veranstalter und Sponsoren noch einmal deutlich aufgerüstet hat und in neue Dimensionen aufbricht: So viele Akteure, Aktionen, Aktionsflächen mit Volksfestambiente und Jahrmarkt-Anmutung gab’s im Magniviertel und drumherum noch nie.

Großer Beifall und Bravo-Rufe für den Oberbürgermeister gleich zum Auftakt, als er erklärte: „Wir wollen, dass dieses Fest nicht nur in diesem Jahr, sondern auch künftig wieder zu einem festen Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders wird.“

Dafür habe sich die Stadt kräftig eingebracht und ihren Zuschuss verdoppelt. Kornblum nannte keine Summe, aber nach Informationen der Redaktion handelt es sich um 30.000 Euro aus dem Etat des Braunschweiger Stadtmarketings und weitere 30.000 Euro aus dem städtischen Kulturetat.

„Wir alle haben das Magnifest vermisst“, rief Michael Rathke, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft des Magniviertels als Veranstalter. Das Publikum sei „die Seele der Veranstaltung“. Rathke ans Publikum auf dem Magnikirchplatz gewandt: „Genießt es! Trefft Leute an diesen drei Tagen, so wie wir das im Magniviertel gewohnt sind.“

Bis zum Sonntagabend wird auf den Bühnen, an Imbiss- und Getränkeständen, für die Kinder am Löwenwall und mit einem Mittelalterfest auf dem Ägidienmarkt eine Menge geboten. In seinem Element auch Ausrichter Srdjan Rajkovic (Northern Events), der emotional erklärte: „Ich bin in diesem Viertel aufgewachsen. Es ist ungemein wichtig und, ja, wir hatten eine lange Wartezeit nach 2019.“

Nicht nur die Corona-Pandemie, auch Grundsatzfragen in Gestaltung und Finanzierung hatten die Zukunft des traditionsreichen Magnifestes durchaus auch in Frage gestellt. Jetzt mit einem kraftvollen Neustart und einer erkennbaren Professionalisierung und Kommerzialisierung.

Rajkovic: „Wir haben jetzt weitaus mehr Aussteller hier als sonst. Unfassbar schön, zu erleben, wie alle mitmachen, helfen und dabeisein wollten.“ Man habe versucht, „nicht nur alle Akteure abzuholen, sondern auch die Anwohner und Geschäftsleute im Magniviertel“.

Auch Brandon und Nicolas Tischler von Braunschweigs Basketball-Löwen brachten das Magnifest gestern mit an den Start. Euphorie lag nach dem Halbfinalsieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen die USA bei der Weltmeisterschaft in der Luft – und nach dem damit verbundenen Finaleinzug.

Insgesamt also ein Start mit ganz viel Schwung – und der Auftakt zu einer dreitägigen Feiermeile im Magniviertel.

