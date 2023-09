Niedersachsen: Haben wir das letzte Super-Sommer-Wochenende?

Am Wochenende erwarten uns viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 32 Grad in Niedersachsen. (Symbolbild)

Fast stellte sich nach dem verregneten Sommer etwas Herbststimmung ein - die ersten Jacken waren schon aus dem Kleiderschrank gekramt, da kam der September auf andere Ideen: Hitze und Sonne prägen den Spätsommer.

Doch bleibt das so? Wird Niedersachsen ein warmes, sonniges Wochenende verleben? Dazu hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) etwas zu sagen.

Heißes Spätsommerwetter am Freitag

Am Freitag wird es laut DWD sonnig und trocken. Uns erwarten Höchstwerte bis zu 32 Grad in Niedersachsen. Dazu weht ein schwacher Wind aus südöstlicher Richtung. In der Nacht zum Samstag bleibt es weitgehend klar, lokal kann es zu Nebelbildung kommen. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 16 Grad und es weht ein schwacher Wind.

Am Samstag hier und da ein paar Quellwolken

Am Samstag wird es laut DWD ebenfalls sonnig. Es bleibt trocken, hier und da können sich zwischendurch ein paar Quellwolken bilden. In Niedersachsen erwarten uns Temperaturen von bis zu 32 Grad. Dazu weht ein schwacher südlicher, im Verlauf auf westliche Richtungen drehender Wind. Die Nacht zu Sonntag bleibt zunächst klar oder locker bewölkt. Später in der Nacht können sich Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 16 Grad. Überwiegend weht der Wind nur schwach.

Vorhersage für Sonntag

Am Sonntag kann es zu Tagesbeginn teils noch dichte Nebel- und Hochnebelfelder geben. Am Vormittag geht dieser dann in flache Quellwolken über und es wird vielfach heiter. Die Höchstwerte am Sonntag liegen in Niedersachsen bei 30 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Montag bleibt es weitgehend klar. Von Nordwesten können dünne Wolkenfelder aufziehen. Ansonsten gibt es örtlich flachen Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad. Dazu weht ein schwacher, später südöstlicher Wind.

Meteorologisch gesehen ist der Sommer vorbei

Der meteorologische Sommer endete mit dem August. Der DWD wirft einen Blick auf die Monate Juni, Juli und August und stellt fest: Der Sommer war auch in Niedersachsen wieder zu warm. Die Durchschnittstemperatur betrug 18,0 Grad. Das ist 1,8 Grad zu warm. Als Referenzwert nehmen die Meteorologen den Durchschnittswert aller Sommer zwischen 1961 und 1990 - und der beträgt in Niedersachsen 16,2 Grad.

Der Juni war der sonnigste Juni-Monat seit Beginn der Messungen. Rund 680 Sonnenstunden hat es in drei Monaten gegeben. Doch insgesamt war der Sommer nasser als sonst - „bemerkenswerte“ Niederschlagsmengen von rund 290 statt 219 Litern je Quadratmetern gibt der DWD an.

