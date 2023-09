Braunschweig: Unbekannte stehlen zwei Fahrzeuge eines Autohauses

Braunschweig Dienstagnacht haben Unbekannte zwei Autos von dem Gelände eines Autohauses in Braunschweig gestohlen sowie zwei Kennzeichenpaare.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Gelände eines Autohauses in der Saarbrückener Straße in Braunschweig aufgesucht und zwei dort abgestellte Fahrzeuge entwendet. Das berichtet die Braunschweiger Polizei.

Laut eines Mitarbeiters habe man das Gelände am Dienstagabend nach Geschäftsschluss verlassen. Am nächsten Morgen sei zu Geschäftsbeginn das Fehlen zweier Fahrzeuge festgestellt worden. Diese hätten am Vorabend noch auf dem Gelände gestanden. Zudem seien von zwei Vorführwagen die jeweiligen Kennzeichenpaare gestohlen worden.

Ein Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Bereich

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Wert im oberen fünfstelligen Bereich. Durch die Kriminalpolizei wurde der Tatort aufgenommen, Spuren gesichert und ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet.

RED

