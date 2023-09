Braunschweig Die Kultur nicht verheizen, die Parteitaktik einstellen - Das meint Henning Noske in seinem aktuellen Kommentar.

Kommunalpolitik Kommentar: Chance und Konsens für Konzerthalle in Braunschweig

Der Reihe nach: Zunächst hatte der Oberbürgermeister gleich zum Jahresauftakt einen dicken Stein ins Okerwasser geworfen: Braunschweig will ein Haus der Musik bauen!

Dann der Knüller: An Viewegs Garten im Bahnhofsquartier soll ein Leuchtturm entstehen. Schließlich, flankiert bereits von heftiger Diskussion, ein knapper Ratsbeschluss: Prüfauftrag für Planung in Viewegs Garten und Kostenermittlung.

Es brodelt weiter. Die CDU-Fraktion prescht nun vor, will die Bürger befragen, aber nur über das „Wo“, nicht über das „Ob“. Dann bessert sie schnell nach: Auch nach der Finanzierung müsse noch gefragt werden.

Das Kalkül: Die Stimmung in der Bevölkerung wird in dieser Frage nicht gerade als euphorisch eingeschätzt. Das ist ein bisschen etwas anderes als beim Eintracht-Stadion – und deshalb sollte man sich gerade diese Begründung eher verkneifen, um ein wichtiges Thema für die Kultur nicht zu verheizen.

Vor allem: Schluss mit der Parteitaktik! Man setze sich vernünftig zusammen und finde den notwendigen Konsens, wenn die Kultur so wichtig ist, wie es in den schönen Reden immer gesungen wird. Ein Haus der Musik am besten Standort verdient eine Chance und ist eine große Chance!

Aber Fakten und Argumente wird man einbringen dürfen und müssen.

Erstens: Die Musikschule braucht schnell Hilfe.

Zweitens: Zur anstehenden Sanierung der Stadthalle gehört auch ein famoser Konzertsaal. Kann es sich Braunschweig sogar leisten, zwei zu bauen?

Drittens: Geht’s nicht doch auch als kraftvoller Impuls für die Innenstadt, die es nötig hat?

Viertens: Wie will man überhaupt urteilen, wenn weder die Kosten eines Neubaus noch die für Bauen im Bestand ermittelt sind?

