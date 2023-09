Braunschweig Direkt vor der Martinikirche stand am Dienstag ein Hubschrauber. Er kam von der Berufsfeuerwehr Braunschweig und musste eine Lücke füllen.

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Altstadtmarkt in Braunschweig ein Rettungshubschrauber des ADAC gelandet. Grund war ein medizinischer Notfall.

Braunschweig Darum landete ein Hubschrauber in der Braunschweiger Innenstadt

Mitten in der Braunschweiger Innenstadt landete am Dienstagnachmittag ein Rettungshubschrauber mit ADAC-Beschriftung direkt vor der Martinikirche. Grund dafür war laut der Feuerwehr Braunschweig wenig überraschend ein medizinischer Notfall. Allerdings wurde der Patient nicht per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Stattdessen wurde nur der Notarzt per Helikopter zum Einsatzort geflogen. Alle Fahrzeuge am Boden, die den Arzt hätten transportieren können, seien demnach bereits im Einsatz gewesen. Parallel sei ein Krankenwagen zum Transport auf dem Weg gewesen. Weitere Details zum Einsatz gab die Feuerwehr nicht bekannt.

