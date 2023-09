Die Waffen müssen endlich schweigen, fragt sich bloß, wie

Braunschweig Zum Antikriegstag wiederholt die Friedensbewegung auf dem Kohlmarkt in Braunschweig alle ihre Forderungen. Wird es noch gehört?

Abschlusskundgebung zum Antikriegstag auf dem Kohlmarkt, Thorsten Stelzner am Mikrofon.

Der 1. September ist stets Antikriegstag – vor allem die Friedensbewegung hält die Erinnerung an dieses Datum wach. Denn am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg. „Nie wieder Krieg“, ist deshalb eine zentrale Forderung auch zum Antikriegstag 2023.

Gewalt, unmenschliche Verbrechen, es ist immer noch die Realität

Nie wieder Krieg? Es bestürzen ja gerade Parallelen zu Kriegsausbrüchen auf der Welt, sogar aktuell in Europa. „Die Menschen hatten nach den schrecklichen Erfahrungen der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert die Losung ,Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg’. Viele Kriege, es sind rund 200, haben in der Zwischenzeit stattgefunden“, sagt Elke Almut Dieter für Friedensbündnis und Friedenszentrum am Samstag auf dem Kohlmarkt. Gewalt, unmenschliche Verbrechen, immer noch die Realität. Und immer wieder müsse gefordert werden: „Alle aktuellen Kriege müssen beendet werden: Die Waffen müssen endlich schweigen – überall!“

Das ist eine Formel, auf die wir uns schnell einigen können. Der Rest ist kompliziert. Sänger Thorsten Stelzner hat eine eigene Formel entwickelt, wie Kriege entstehen: „Immer für Gott, für Öl und für Geld“, singt er. Ersatzweise Gas, muss man sagen. Hören wir mal rein: „Von Hass getrieben und Rache beseelt – Immer für Gott, für Öl und für Geld“ – „Waffen entwickelt, Pläne gemacht für die nächste Schlacht – immer für… – „Find’ dich mit ab, darum dreht sich die Welt – immer für ...“

„Nicht nur Waffenlieferungen, auch Konfliktlösungen und Kompromisse“

Damit abfinden? Rund 100 Menschen, die laut Elke Almut Dieter gekommen sind, möchten das nicht. Aber bei den anderen im geschäftigen samstäglichen Treiben in der Innenstadt, da hat man schon das Gefühl. „20 Monate dauert der völkerrechtswidrige Angriff Russlands gegen die Ukraine. Jeden Tag wird getötet!“, ruft Elke Almut Dieter. Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung stehe außer Frage. Doch könne es bei all dem Töten und Leiden nur eine Forderung geben: „Die Waffen müssen endlich schweigen – überall!“

Auch die Bundesregierung müsse sich von der Priorität der Waffenlieferungen wieder „auf friedliche Ansätze für Konfliktlösungen und Kompromisse“ zubewegen. Für ein Ende des Kämpfens brauche es Kompromissfähigkeit. „Friedensfähig ist nur, wer über die Kriegslogik hinaus denkt“, sagt sie.

Ganz wenige profitierten vom Krieg, die europäische Rüstungsindustrie boome gerade, Höhenflüge für ihre Aktien. Mit Krieg wird viel verdient – eine neue Strophe für Thorsten Stelzner.

