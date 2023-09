Bekommt Braunschweig wieder eine Bürgerbefragung?

In Braunschweig gibt es einen Vorstoß für eine neue Bürgerbefragung. Zuletzt hatte es eine solche im November 2010 gegeben, als sich die Braunschweiger Kommunalpolitik vergewissern wollte, ob in der Bevölkerung eine breite Zustimmung zum Ausbau des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße besteht.

Solche Bürgerbefragungen, wie auch die über das Stadion, sind kein Bürgerentscheid, für den die Hürden noch höher sind - und der die Stadt in seiner Entscheidung dann tatsächlich auch binden würde.

Bei einer Bürgerbefragung wie 2010, seit 2017 in Niedersachsen Einwohnerbefragung genannt, wird lediglich ein Meinungsbild eingeholt. Dieses ist jedoch in seiner Wirkung stark, abhänging allerdings auch von der erzielten Beteiligung der Menschen in der Stadt. All dies war 2010 eindrucksvoll gegeben. Der Stadion-Ausbau erhielt eine hohe Zustimmung und wurde in Angriff genommen.

Nun gibt es erneut eine ernsthafte Initiative aus dem Rat, die Braunschweigerinnen und Braunschweiger nach ihrer Meinung zu einem Projekt zu fragen, das bereits in der Stadtgesellschaft intensiv diskutiert wird.

Es gehe um die Frage, wo das geplante Zentrum für Musik, die Konzerthalle mit integrierter Musikschule, in Braunschweig errichtet werden solle, sagte CDU-Fraktionschef Thorsten Köster unserer Zeitung. Er kündigte an, dass man jetzt entsprechende und notwendige Anträge dazu einbringen werde.

Im März dieses Jahres hatte der Rat der Stadt nach intensiver Diskussion einen Grundsatzbeschluss zur Planung einer Konzerthalle mit Musikschule an Viewegs Garten (dem Hauptbahnhof gegenüber) beschlossen. Die Ratsmehrheit aus SPD und Grünen hatte sich durchgesetzt, insbesondere gegen die CDU, die massiv für einen Standort in der von großen Leerständen gebeutelten Braunschweiger Innenstadt plädierte.

Es hatte sich also nur um einen Planungsbeschluss gehandelt, tatsächlich auch, um die noch unbekannten Kosten für eine Konzerthalle überhaupt erst zu ermitteln. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein solch ambitioniertes Projekt, bei dem auch auf architektonische Klasse als eine Art Braunschweiger Wahrzeichen der Musik Wert gelegt wird, einen dreistelligen Millionenbetrag im unteren Bereich erfordern wird.

Erst 2025 sollen nach dem Beschluss im März alle Fakten auf dem Tisch liegen, um definitiv über das Konzerthaus zu entscheiden. Die Abstimmung im Rat wurde jedoch auch bereits als Weichenstellung empfunden: „Braunschweiger Haus der Musik am Bahnhof nimmt die erste Hürde“, titelte unsere Zeitung.

Vorher und auch im Anschluss hatte es viel Zustimmung für das Projekt gegeben, das als starker Kraftakt für die Kultur und ihre Bedeutung in einer Großstadt mit Außenwirkung wie Braunschweig gilt. Eine tiefergehende Studie hatte ermittelt, dass die Signalwirkung und die angestrebte Qualität des Programms Besucherströme weit über Braunschweig und die Region hinaus anlocken und sogar die Wirtschaftlichkeit sichern könnten.

Allerdings war auch starke Kritik am anvisierten Standort eingebracht worden, auch in einem viel beachteten Leserforum dieser Zeitung. Nahezu parallel zu dieser Diskussion stand die Stadt in diesen Tagen quasi unter Schock, als mit dem riesigen Kaufhaus in der Schuhstraße nunmehr auch noch der dritte Karstadt-Standort in der Braunschweiger Innenstadt zu kippen drohte.

Mittlerweile konnte dieses Schicksal in letzter Minute abgewendet werden. Aber große Leerstände bleiben - wie etwa die Häuser am Bohlweg (vormals Horten und Kaufhof-Galeria) und Poststraße (vormals Karstadt Einrichtungshaus). Zudem geht es grundsätzlich um die Attraktivität der Braunschweiger Innenstadt, die ja auch künftig nicht vor Rückschlägen größerer Art gefeit sein könnte. Hier Magneten wie eine attraktive Konzerthalle im Zentrum der City anzusiedeln, gilt einem ernstzunehmenden Teil der Stadtgesellschaft als bedeutendes Aliegen.

Hier knüpft nun Köster an, der natürlich auch in der politischen Auseinandersetzung und in der aktuellen Polarisierung der Ratspolitik aus der Causa Konzerthalle Kapital zu schlagen gedenkt. Sein Trumpf: Die Zustimmung zum Ausbau des Eintracht-Stadions resultierte 2010 aus einer von der CDU initiierten viel gelobten Bürgerbefragung, für die der Rat der Stadt sich einstimmig ausgesprochen hatte. Sein Problem: Über jenes Maß der Taktik hinweg, das unterstellt werden wird, muss es erneut einen breiten Konsens über die Bürgerbefragung geben.

Hier wird noch Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen. Köster selbst erklärt: „Der Wert einer basisdemokratischen Entscheidung wird immer wieder betont. Dann müssten bei einer Entscheidung von solcher Tragweite auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt werden.“

Bemerkenswert ist dabei, dass es nicht um das Ob, sondern um das Wie geht, also das Wo: „Sind Sie dafür, dass das Zentrum für Musik (Kombination aus Städtischer Musikschule und Konzerthaus) in der Innenstadt (innerhalb der Okerumflut) errichtet wird?“, soll der Formulierungsvorschlag für die Einwohnerbefragung heißen. Der Antrag, der der Redaktion vorab vorliegt, soll jetzt in die Ratsgremien eingebracht werden.

Eine Hürde ist bereits sichtbar, denn als Braunschweiger Besonderheit gegenüber der liberalen Regelung im Land sind für Einwohnerbefragungen hier Themen ausgeschlossen, die ein Bauleit- oder Planfeststellungsverfahren berühren. Das könnte in diesem Falle allerdings nicht zwingend wirksam werden, weil es sich ja hier im eine grundlegende Standortfrage gewissermaßen vorab handelt, also vor den entscheidenden Aufstellungsbeschlüssen.

Peinlich bloß für die CDU: Sie selbst, die jetzt basisdemokratisch vorprescht, stimmte 2017 gegen einen entsprechend liberalen Antrag der grünen Ratsfraktion. Und ließ damit eine Möglichkeit scheitern, die sie jetzt selbst fordert.

Am Resultat eines bemerkenswerten und diskussionswürdigen Vorstoßes ändert dies nichts. Er liegt der Redaktion exklusiv vor, sie wird in den nächsten Tagen die entsprechenden Reaktionen der anderen Fraktionen und weitere Stimmen dazu ebenfalls veröffentlichen. Laut CDU könnte das Thema Einwohnerbefragung am 12. September im Verwaltungsausschuss und am 19. September im Rat der Stadt beraten und entschieden werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de