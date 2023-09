Braunschweig Am Donnerstagmorgen raubt ein Unbekannter die Geldbörse eines 68-Jährigen in Braunschweig.

Polizei Braunschweig Mann wird an Aldi-Filiale in Celler Straße überfallen

Ein 68-jähriger Braunschweiger ist am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale an der Celler Straße in Braunschweig seiner Geldbörse beraubt wurden. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Demnach hatte der Senior eingekauft und seinen Einkauf verstaut, als er in sein Fahrzeug einstieg, um nach Hause zu fahren. Plötzlich klopfte eine ihm unbekannte männliche Person an die Scheibe seiner Beifahrerseite. Der unbekannte Mann deutete auf eine Münze, die er in der Hand hielt.

Der 68-Jährige verstand den Fremden nicht

Der 68-Jährige verstand den Mann nicht. Anschließend kam der Unbekannte auf die Fahrerseite gekommen und deutete wieder auf die Münze. Da er den Mann wieder nicht verstehen konnte, öffnete der 68-Jährige die Fahrertür, um auszusteigen.

Der Unbekannte stieß den 68-Jährigen zurück auf den Autositz. Anschließend lief er in Richtung Varrentrappstraße davon. Der 68-Jährige musste anschließend feststellen, dass seine Geldbörse und ein Etui mit diversen Papieren, welche er in der Seitenablage der Fahrertür verstaut hatte, verschwunden waren.

Die Polizei suchte danach nach dem Unbekannten, konnte ihn aber nicht finden.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

Die Kriminalpolizei eröffnete ein Strafverfahren wegen Raubes. Sie sucht nun nach Hinweisen. Laut Mitteilung ist der Gesuchte zirka 1,80 Meter groß und etwa 45 Jahre alt. Er hat dunkle kurze Haare und war mit einer dunklen Regenjacke, dunkler Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er hatte einen Dreitagebart und wirkte laut Polizei ungepflegt. Hinweise: 0531 4762516.

