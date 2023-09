Braunschweig Ein Unbekannter hat im Juli einen Lebensmitteldiscounter in Braunschweig überfallen. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Phantombild des Täters.

Polizei Braunschweig Überfall am Madameweg in Braunschweig- wer kennt diesen Mann?

Ein Unbekannter hat am 19. Juli gegen 21.45 Uhr einen Lebensmitteldiscounter am Madamenweg in Braunschweig überfallen. Das berichtete die Polizei Braunschweig. Kurz vor Ladenschluss hatte ein bislang Unbekannter unter Vorhalt einer Pistole die Kasse des Lebensmitteldiscounters im Madamenweg geleert und sei anschließend mit seiner Beute auf einem Fahrrad geflüchtet.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und mit Beschluss des Amtsgerichts Braunschweig wird nun mit Hilfe einer Phantomzeichnung nach dem Täter gesucht.

Eine Phantomzeichnung soll helfen den mutmaßlichen Täter zu finden. Foto: Polizei Braunschweig / FMN

Beschreibung der Person:

- männlich

- 25 - 39 Jahre alt

- ca. 175 - 182cm groß

- normale Statur

- dunkler Teint

- schulterlange, dunkle Haare

- bekleidet mit weißem Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen

(Kapuze aufgesetzt), schwarze Jogginghose, weiße Socken, die

Hose in den Socken drin, schwarze Schuhe

- ungepflegt

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) unter der Telefonnummer (0531) 476 2516 entgegen.

