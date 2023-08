Taco Guys schließt in Braunschweiger Innenstadt

Braunschweig Statt des mexikanischen Schnellrestaurants will der Betreiber eine zweite Filiale eines Braunschweiger Imbisses dort eröffnen.

Am Kattreppeln hatte das mexikanische Grill-Schnellrestaurant „Taco Guys“ Ende März eröffnet. Nun ist schon wieder Schluss.

Das mexikanische Schnellrestaurant macht dicht. Wie der Betreiber mitteilt, schließt das Lokal zum Montag, dem 4. September. Vor weniger als einem halben Jahr hatte der Imbiss, spezialisiert auf mexikanisches Essen wie Tacos, Burritos oder „Street Corn“ eröffnet. „Trotz des vielversprechenden Starts und der Bemühungen des Teams bedauern wir diese Entwicklung“, heißt es vonseiten der Betreiber.

Lange leer stehen wird die Gastro-Fläche allerdings nicht, denn Betreiber Mustafa Senkan will dort eine zweite Filiale des Hamburger-Imbisses „Boom Burgerhouse“ eröffnen. Dieser ist am Waisenhausdamm angesiedelt und damit keine zwei Gehminuten von der bisherigen „Taco Guys“-Filiale in der Straße Kattreppeln entfernt.

Grund für die Zweitfiliale sei, so der Betreiber, die anhaltende Nachfrage nach Burgern. Im Unterschied zur ersten Filiale am Waisenhausdamm stehe bei der neuen Filiale der Vor-Ort-Verzehr und weniger Abholung und Lieferung im Fokus.

