Queere Community Gerechtigkeit statt Gendersternchen: Was queere Menschen brauchen

Foto: Bernward Comes / FMN

Menschen aus der queeren Community finden Rückhalt zum Beispiel beim Verein für sexuelle Emanzipation (VSE) in Braunschweig. Aus dem Vorstand berichten Florian Cacalowski (links) und Vereinsgeschäftsführer Andreas Paruszewski von ihren Erfahrungen.

Braunschweig Angehörige der queeren Community in Braunschweig erzählen von Anfeindungen in der Öffentlichkeit und davon, was sie sich für die Zukunft erhoffen.