Nach Einbruch in Broitzem: Nachbarin alarmiert Polizei

Im Braunschweiger Stadtteil Broitzem ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben Unbekannte zwischen 23 und 6.30 Uhr das Haus gewaltsam betreten. Am Dienstagmorgen bemerkte eine Nachbarin, dass ein Fenster schief in der Verankerung hing und die Terrassentür offenstand. Die Bewohner des Hauses waren nicht anwesend. Die Nachbarin rief die Polizei.

Die Kriminalpolizei nahm daraufhin den Tatort auf, sicherte Spuren und befragte Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat das Diebesgut einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Es wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet.

