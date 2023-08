Braunschweig Eine Fahrradfahrerin ist in Braunschweig mit einem Auto zusammengestoßen und nach dem Unfall weitergefahren. Jetzt sucht die Polizei nach ihr.

Polizei Braunschweig Radfahrerin prallt in Braunschweig gegen Auto und fährt davon

Eine Radfahrerin und ein Auto sind am Montagvormittag in Braunschweig kollidiert, teilt die Polizei mit. Zu dem Unfall gekommen ist es demnach gegen 9.45 Uhr an der Grundstücksausfahrt Roggenmühle auf die Hannoversche Straße.

Ein 60-jähriger Braunschweiger mit fuhr seinem weißen Citroën auf die Ausfahrt Roggenmühle, um nach rechts auf die Hannoversche Straße abzubiegen. Zeitgleich war eine Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Hannoverschen Straße aus Richtung Lehndorf unterwegs.

Zusammenstoß zwischen Citroenfahrer und Radfahrerin

Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte. Auf Nachfrage des Autofahrers habe die Radfahrerin angegeben, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin sei sie stadteinwärts weiter gefahren.

Es ist unklar, ob sich die Frau bei dem Unfall verletzt hat oder ob das Fahrrad beschädigt wurde. Die Polizei sucht deshalb nach der Radfahrerin oder nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Die Polizei Braunschweig sucht Zeugen

Bei der Radfahrerin soll es sich Polizeiangaben zufolge um eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau mit gepflegtem Erscheinungsbild gehandelt haben. Sie hat schulterlange, blonde, teils ergraute Haare, war mit einem Damenrad unterwegs und führte einen blauen Stoffbeutel mit sich.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0531) 476 3935 entgegen.

RED

