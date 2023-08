Braunschweig: Mann geht zu Fuß auf A2 und verletzt Polizistin

Braunschweig Ein Mann ist am Sonntag auf der A2 in Höhe Peine auf dem Standstreifen entlanggelaufen. Als die Polizei ihn stoppt, verletzt er eine Polizistin.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen (Symbolbild).

Mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A2 in Richtung Berlin haben am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr gemeldet, dass in Höhe Peine ein Mann auf dem Standstreifen laufen würde und dabei dem rechten Fahrstreifen gefährlich nahekomme. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Ein entsandter Streifenwagen kann den Mann tatsächlich auf dem Standstreifen laufend feststellen. Auf Ansprache reagierte der Mann jedoch nicht, so dass er durch die eingesetzten Beamten festgehalten werden musste. Während der anschließenden Kontrolle warf der abwesend wirkende Fußgänger drei Tüten auf den Boden, worin sich offensichtlich Betäubungsmittel befanden.

Eine Polizisten erlitt Verletzungen am Arm

Anschließend wollte der Mann seinen Weg auf der Autobahn fortsetzen. Daran wurde er abermals durch die Beamten gehindert, woraufhin er unvermittelt begann, nach ihnen zu schlagen. Trotz massiver Gegenwehr gelang es, den Mann mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens unter Kontrolle zu bringen.

Infolge der Widerstandshandlungen erlitt eine Polizistin Verletzungen am Arm, die anschließend medizinisch im Krankenhaus versorgt werden mussten. Bei dem Mann, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, handelt es sich um einen 43-jährigen Niederländer.

Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen

Dieser wurde im Anschluss zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Durch einen Arzt wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

