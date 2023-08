Polizei Braunschweig In Braunschweig: Maserati-Fahrer will sich Kontrolle entziehen

Die Polizei in Braunschweig hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rahmen des landesweiten, sogennannten Joint Action Days „Proaktive Kontrollaktion“ (JAD PROKA) erneut Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Schon am vergangenen Wochenende hatte die Polizei dies getan. Bei den aktuellen Kontrollen wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag insgesamt 21 Fahrzeuge überprüft. Dabei erwies sich ein Fahrer zunächst als gar nicht kooperativ.

Gegen 21 Uhr, so die Polizei in einer Pressemitteilung, wollte sich ein 25-jähriger Braunschweiger der Kontrolle entziehen. Auf der Kurt-Schuhmacher-Straße beschleunigte er seinen Maserati und missachtete die Haltezeichen der Polizeibeamten. Nach wenigen Augenblicken stoppte er sein Fahrzeug dann aber doch noch und wurde von den Beamten kontrolliert. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei insgesamt 13 Fahrzeugen wurden derweil Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen verschiedener Mängel eingeleitet.

red

