Schule heute Spannende Zeiten in der 2a in Braunschweig-Rühme

„Wir haben heute viel vor in Deutsch“, sagt Mareike Blachnik. Also, liebe Leserinnen und Leser, mal herhören: Die Rede ist von einem Riesen und ‘nem Blitz. Außerdem kommen in dieser tollen Geschichte noch vor: Schokoriegel, Dieb, Brief, Stift und Brille. Dann ein Rätsel: ein Tier auf der Wiese, kann fliegen. Na klar, eine Biene!

Capito? Hier noch ein Hinweis, worum es heute bei Frau Blachnik, 1. Stunde, Klasse 2a, Offene Ganztagsschule (OGS) Rühme, im Unterricht geht. Auch Fisch Fridolin spielt da noch eine Rolle, dazu Gießkannen und Himbeeren. Was steckt hinter allem? „Ihr merkt, das ist nicht so einfach“, sagt Frau Blachnik, die Klassenlehrerin.

Unterrichtseinheit Deutsch: „i“ und „ie“ mit allen Sinnen. Foto: Henning Noske

Aber wir haben’s jetzt längst verstanden, ich, der Gast, und 20 Zweitklässler, bei denen jetzt schon langsam die Wangen rot zu glühen beginnen: Es geht um das „i“, mal kurz, mal lang, dann also „ie“. Ganz ehrlich, wir hatten ja schon vergessen, wie kompliziert das ist. Hier wird es gelernt, fürs ganze Leben. Klatsch die Silben, merk dir die Regeln. Bravissimo!

Die 2a in Rühme, sie ist so bunt wie unsere Gesellschaft

Der Rest sind verdammt viele Ausnahmen, tja, die muss man auch lernen. Kiwi zum Beispiel. Wir schneiden sie aus und kleben sie hoffentlich an die richtige Stelle auf dem Arbeitsblatt mit „i“ und „ie“. Und dann, ja, Liva (7), du bist besonders aufmerksam und hast eine wunderschöne Ausnahme gleich im eigenen Namen ausgemacht. Und morgen reden wir dann mal über den Igel.

Hach, ist das schön in der Schule. Und spannend. Aber auch harte Arbeit für eine wie Mareike Blachnik (38), der man das freilich nicht ansieht. Grundschullehrerin mit jeder Faser, kompetent, konzentriert, milde, streng, in jedem Falle konsequent bis ins Detail, eine Frau wie ein Leuchtturm für diese Kinder. Sie werden sich für den Rest ihres Lebens an sie erinnern.

Das sind Liva und Nevio, Almedina und Ines, Summaya und Maximilian, Ivan, Wan Hao, Milla, Kenny, Tino, na, und die anderen. Die 2a in Rühme, sie ist so bunt wie unsere Gesellschaft. Ich kenne sie schon. Im vergangenen Jahr, damals noch 1a, habe ich ihre Einschulung begleitet. Heute, ein Schuljahr später, bin ich wieder da. Und gespannt. Mann, haben die schon viel gelernt!

Wissenserwerb über das Lesen: vielleicht die wichtigste Ecke im Klassenzimmer. Wer die Hürden nimmt, kriegt Punkte. Foto: Henning Noske

Alle können jetzt lesen. Und wie! Wir sprechen drüber. Was lest ihr? Es prasselt nur so Antworten. „Die kleine Fee“ – „Hexe Lilly“ – „Auf der Suche nach den goldenen Möhren“. Oh ja. Das kannte ich noch gar nicht. „Star Wars“ – „Die 3 Fragezeichen“ – „Die 3 Ausrufezeichen“. Bitte? Ach so, da sind die Detektive nicht drei Jungs, sondern clevere Mädchen. Macht Sinn. Und Nevio liest: „Der Tag, an dem wir Papa umprogrammierten“ Soviel dazu.

Die wichtigsten Buchstaben waren also schon dran, das muss man sagen, jetzt kommen nach den ersten großen Ferien die Feinheiten: „i“ und „ie“, „ng“, „tz“, „ck“, „nk“, „sp“, „st“, „pf“, „qu“. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und dann auch noch dieser Schlingel hier: ß!

Die Kinder wissen schon: Wenn die Musik angeht, dann ist Arbeitszeit, dann sind wir ruhig

Frau Blachnik wird leise, ganz leise, noch leiser. Schweigt, sekundenlang. So dreht sie den Geräuschpegel langsam herunter. Dann ist es still. Ganz still. Sie geht zum Rekorder und schaltet Klassik ein. Klaviermusik, Adagio. „Die Kinder wissen schon: Wenn die Musik angeht, dann ist Arbeitszeit, dann sind wir ruhig“, sagt sie.

Einer hat die Mappen verteilt, die für jeden in Fächern bereitliegen, eine andere teilt die Arbeitsblätter aus. Verteildienst. Es geht wie am Schnürchen. Alle holen Klebestift und Schere heraus. Dann beginnt ein munteres Schnippeln. Pilz zum „i“. Biene zum „ie“. Technische Ansagen kündigt ein Gong an. Dann spitzen alle die Ohren. Einmal hatte Frau Blachnik eine andere CD eingelegt. Da gab es Protest.

Auch Ivan ist noch da. Und wie! Gleich kriegt er, als die Musik langsam heruntergedimmt wird, sein Lob von Frau Blachnik: „Ich freue mich über Ivan, er ist auch schon fertig.“ Das ist Ritual. „Milla und Liva sitzen schon fertig am Platz. Prima!“ – „Timo ist jetzt auch fertig.“ Das beflügelt. „Ich freue mich über ...“ So geht es. Jetzt wird gefegt. Papiermüll kommt zu Papiermüll, versteht sich.

Über Ivan haben wir uns Sorgen gemacht vor einem Jahr. Mit seiner Schwester war er hier eingeschult worden, Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Sie verstanden kein Wort, das konnte man sehen. Auch jetzt noch haben sie es nicht leicht. Doch sie profitieren enorm davon, dass hier ja alle alles neu lernen müssen. Von A bis Z, von „i“ bis „ie“.

Es bleibt schwierig. Nicht nur in der 2a in Rühme, im Grunde genommen in allen Grundschulklassen. „Deutsch als Fremdsprache“ lautet die Herausforderung. „Wir bekommen vom regionalen Landesamt eigene Sprachförderstunden zugeteilt, sind damit zufrieden. Vieles hat schon sehr gut funktioniert. Wir öffnen alle Töpfe, die es gibt“, sagt Schulleiterin Sima von Lacroix. Aber das ist nicht alles. „Wir brauchen natürlich auch Lehrer dafür. Und das ist an vielen Schulen mit Blick auf die Unterrichtsversorgung ein Problem.“

Hinzu kommt, dass Ivans Familie nicht weiß, wann und ob sie in ihre Heimat zurückkehren können. Wer hätte gedacht, dass dieser Krieg so lange dauert? Und ein Ende ist nicht abzusehen. Mehr noch: Die Menschen, die bei uns auf der Flucht stranden, haben verstörende, verletzende Erfahrungen gemacht. „Das muss man erstmal verkraften. Wir brauchen einfach Geduld, wir brauchen Zeit“, sagt die Schulleiterin.

„Es wird immer anspruchsvoller, aber auch immer wichtiger, auf eine gemeinsame Grundlage zu kommen“

Mareike Blachnik in der 2a hat die Geduld, nimmt sich diese Zeit. Sie steht hier für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die gerade mit Aufopferung und Liebe eine Art Pionierarbeit an einer Schlüsselstelle unserer Gesellschaft leisten. Hier geht es um alles. Da ist nicht nur der Krieg. Da sind auch die Folgen von Corona, es ist nichts wie vorher. Für die meisten Kinder in der 2a fiel die Kita weitgehend aus. Vieles, was man da lernt, muss jetzt in der Grundschule nachgeholt werden. „Die Verschiedenheit hat stark zugenommen. Und es wird immer anspruchsvoller, aber auch immer wichtiger, auf eine gemeinsame Grundlage zu kommen“, sagt sie.

Regeln einhalten. Rituale. Verlässlichkeit. Freundschaft. Hilfsbereitschaft. Respekt. Es steht gerade viel auf dem Spiel. Hier hilft man sich. Das lernen sie bei Frau Blachnik. Meine Zeit in der 2a wird zur Lektion. Wir diskutieren ergebnisoffen und mit zunehmender Intensität die Vorteile des Lesens im Buch oder auf dem Handy. Es ist wahr: Die Hälfte der Klasse hat schon eins, die andere Hälfte hätte gern eins.

Warum lesen, wie auch immer? „Wenn du groß bist und arbeitest, musst du was wissen“, sagt Amila. Das ist nicht von der Hand zu weisen. „Wenn man auf dem Handy googelt, kann man zwar lesen, aber davon wird man auch dumm, wenn man nur auf den Bildschirm schaut“, weiß Maximilian. Nevio kontert: „Aber Maxi, ich schaue zwei Stunden am Tag auf mein Handy. Und ich bin immer noch schlau.“ Da ist was dran.

Lesen im Buch, keine Frage, ist gut für die Phantasie. Und man nimmt sich die Zeit dafür

Und am Ende sind wir uns einig: Lesen im Buch, keine Frage, ist gut für die Phantasie. Und man nimmt sich Zeit dafür. Zum Beispiel in der Leseecke in der 2a. Da gibt’s Punkte für übersprungene Lese-Hürden. Amila hat schon eine geschafft. Aber da ist für alle noch Luft nach oben in den nächsten Schuljahren. Das ist ja das Schöne.

Wir hätten noch viel länger diskutieren können, aber jetzt ist erstmal Pause. Danach kommt Rechnen. Im ersten Schuljahr sind sie schon bis 20 gekommen. Jetzt kommt in Klasse 2 bereits der Zahlenraum bis 100 dran. Und das kleine Einmaleins. Auch Aufsätze wird man schreiben. Und, ja, es gibt die ersten Tests und Beurteilungen. Spannende Zeiten für die 2a. Und in der 3a sehen wir uns alle wieder.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de