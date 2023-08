Soul of Braunschweig III spielt besonderes Konzert im Westand

Soul of Braunschweig bringt das Abschlusskonzert der dritten Ausgabe diesmal an‘s Westand am Braunschweiger Ringglies (im Bild das Abschlusskonzert vom Vorjahr)

Alle Augen auf junge Talente und ihre Botschaften – und das mit der geballten Power der Soul-Musik. Am 2. September bringt das Projekt „Soul of Braunschweig III“ sein Abschlusskonzert auf die Bühne im Westand. Wie bei den beiden bisherigen Ausgaben hat der Verein If A Bird rund um das Musiker-Pärchen Billy Ray Schlag und Tiana Kruškić mit 9 jungen Gesangstalenten aus der Region ein halbes Jahr an einem musikalischen Programm der besonderen Art gearbeitet.

Durch die Musik wollen die Jugendlichen dem Publikum ihre Träume und Ängste näherbringen. Die jungen Talente unterstützen sich dabei gegenseitig und werden begleitet von einer 20-köpfigen Live-Band. In den Vorjahren überzeugte das Projekt mit einem fulminanten Soul-Sound. Auch vor Anleihen aus Hip-Hop und anderen Genres macht das Programm nicht halt.

Soul of Braunschweig II (Youtube)

Soul of Braunschweig: Liebe und Wut, Ohnemacht und Hoffnung

Der Verein If A Bird will so zur Selbstermächtigung der Jugendlichen beitragen. Die Songs handeln von Liebe und Wut, Ohnmacht und Hoffnung. Irgendwo zwischen Abenteuerlust und Heimatgefühl. „Uns bedeutet es viel, die Messages dieser Generation an die Braunschweiger Gesellschaft weiterzutragen“, sagt Billy Ray Schlag gegenüber unserer Zeitung.

In der Vergangenheit verhalfen die Vereinsverantwortlichen den Jugendlichen auch über das Projekt hinaus zu ersten Erfolgen in der Musikwelt. Zuletzt brachte etwa die Künstlerin „Ona“ mit „Buchstabiere Leonie“ ihren ersten Song heraus. Die Single wurde bereits über 90.000-mal auf dem Streaming-Dienst Spotify abgerufen. Zuvor war die Künstlerin bei „Soul of Braunschweig II“ zu hören. Die Live-Aufnahmen vom Abschlusskonzert aus dem Vorjahr wurden ebenfalls veröffentlicht.

Einlass im Westand ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Internet und an der Abendkasse.

