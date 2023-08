Braunschweig Bei der Kundgebung zum Unabhängigkeitstag der überfallenen Ukraine vor dem Schloss ist die Solidarität groß. Doch was hilft wirklich?

Krieg in der Ukraine Wie kann Braunschweig die Ukraine am besten unterstützen?

Bewegende Szenen am Donnerstag Abend auf dem Schlossplatz: Mehrere 100 Menschen, die meisten Geflüchtete, fassen sich an den Händen und singen gemeinsam das ukrainische Volkslied „O roter Schneeball auf der Wiese“. Es ist die ukrainische Hymne des Widerstands gegen die russischen Aggressoren und Besatzer, die das Land seit dem Überfall im Februar 2022 in seiner Existenz bedrohen.

„Danke, Deutschland!“, steht auf einem Plakat. Es ist der 32. Unabhängigkeitstag der Ukraine, der am 24. August auf dem Schlossplatz wie auch in vielen anderen Städten mit Demonstrationen und Solidaritätskundgebungen begangen wird. Für alle spricht in Braunschweig die Bürgermeisterin Anke Kaphammel, wenn sie erklärt: „Der Einfluss einer Stadt auf das globale Geschehen und den Krieg mag gering sein, aber es zeigt sich gerade in Kriegszeiten, wie wichtig die Unterstützung und die Solidarität der Zivilgesellschaft sind.“ Und: „Gedanken und Gebete der Braunschweiger sind beim ukrainischen Volk.“

Politiker wünscht: Den nächsten Unabhängigkeitstag wieder in Frieden gemeinsam feiern

Die Braunschweiger Bundestagsabgeordneten Carsten Müller (CDU) und Christos Pantazis (SPD) sprachen sich für eine noch entschlossenere Unterstützung der Ukraine aus, auch militärisch. Müller bezeichnete kleinere Länder wie die Niederlande und Dänemark als Vorbilder für Deutschland. Er wünsche sich, „dass wir den nächsten Unabhängigkeitstag der Ukraine alle gemeinsam in Frieden feiern können“.

Pantazis betonte, die Ukraine verteidige sich im Ringen mit dem Aggressor Russland nicht nur selbst, „sondern sie tut das für die gesamte freie Welt“. Es sei jetzt wichtig zu erkennen, dass das Problem nicht etwa der Westen oder eine Osterweiterung der Nato seien. Es gehe darum, dass die Ukraine um Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung kämpfe.

Immer wieder brandete Beifall auf. Auch, als Heike Blümel (DRK) ebenso wie weitere Redner den Einsatz der Zivilgesellschaft und so vieler Ehrenamtlicher lobte, gerade bei der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Heike Blümel: „Wir haben nicht geglaubt, dass dieser Krieg so lange dauert. Aber wir dürfen jetzt nicht abstumpfen und niemals das Leiden der Menschen in der Ukraine vergessen, die vielen Menschen, die Hab’ und Gut, Gesundheit oder Angehörige verloren haben.“

Das alles hörte Zoja Trupp vom Verein Freie Ukraine gern, aber auch ernst und gefasst. Sie übersetzte alle Beiträge und sagte, was viele Teilnehmer an dieser Kundgebung hofften: „Wir werden gewinnen – und am Ende wird alles gut sein.“

