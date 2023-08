Braunschweiger Stadtradeln: Am Sonntag geht‘s los

In den vergangenen Jahren ist die Beteiligung am Braunschweiger Stadtradeln kontinuierlich gestiegen.

In die Pedale treten und Kilometer sammeln: In Kürze startet in Braunschweig wieder das Stadtradeln. Los geht es am Sonntag, 27. August, ab 10 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Platz der Deutschen Einheit. Bis 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher laut der Stadtverwaltung ein Tagesprogramm mit Aktionen und Informationen rund um das Thema Fahrrad sowie die große „RADtour“ des ADFC zum Einstimmen

Die Verkehrswacht Braunschweig berät zu Sicherheit auf dem Fahrrad und Fahrradhelmen und führt in Kooperation mit der Dekra kostenlose, professionelle Fahrrad-Checks durch. Außerdem bietet die Verkehrswacht einen Kinder-Fahrradparcours an. Bei der AOK Niedersachsen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradelns Preise rund um das Fahrrad gewinnen. Swapfiets Braunschweig/Wolfsburg veranstaltet einen „Slow-Bike-Contest“, bei dem Radfahrerinnen und -fahrer möglichst langsam eine Strecke zurücklegen müssen, ohne dabei vom Rad zu steigen.

Die „RADtour“ führt 30 Kilometer durch Braunschweigs Westen

Die ersten Kilometer für das Stadtradeln können bei der „RADtour’23“ gesammelt werden. Die 30 Kilometer lange Strecke durch den Westen der Stadt stimmt auf die drei Aktionswochen des Stadtradelns ein. Der AFDC hat für die Radtour eine empfohlene Route vorbereitet. Einen festen Start- oder Endpunkt gibt es nicht, sodass Radlerinnen und Radler im Alleingang oder in Gruppen losradeln und die Stationen in individueller Reihenfolge besuchen können. Der Rundweg führt vom Platz der Deutschen Einheit vorbei am Nordbahnhof und dem Ölper See. Anschließend geht es durch Lehndorf zum Löwenlabyrinth. Von dort aus führt die Tour vorbei an der Fliegerhalle und dem Südsee zurück in die Innenstadt.

Mehr Informationen zur „RADtour“ gibt es hier: www.braunschweig.adfc.de. Die Anmeldung zum dreiwöchigen Stadtradeln ist auf www.stadtradeln.de/braunschweig möglich.

Nach der Auftaktveranstaltung gilt es beim Stadtradeln, bis zum 16. September für den Klimaschutz und die Umwelt in die Pedale zu treten. Anmeldungen sind auch noch während des Aktionszeitraumes möglich. Mitmachen können alle, die in Braunschweig wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein oder einer Hochschule angehören. Bei der Anmeldung ist es möglich, sich für ein bestehendes Team zu registrieren oder ein neues anzulegen. So können Familien, Schulklassen, Unternehmen, Vereine, Freundeskreise oder ganze Stadtteile gemeinsam für die Umwelt und für Braunschweig antreten.

