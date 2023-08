Braunschweig: Diebe entwenden Kleidung und leisten Widerstand

Braunschweig Am Dienstagabend ist es in den Schloss-Arkaden in Braunschweig zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein Verdächtiger konnte fliehen.

Mitarbeiter des Sicherheitspersonals in den Schloss-Arkaden in Braunschweig haben am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr Hinweise auf zwei männliche Personen bekommen, die in einem Geschäft Waren entwendet haben sollen. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Auf dem Schlossvorplatz konnten die Personen durch das Sicherheitspersonal festgestellt und angesprochen werden. Unverzüglich ergriffen beide die Flucht in Richtung Wilhelmstraße.

Ein 24-Jähriger konnte gefasst werden

Bei der Verfolgung durch einen Mitarbeiter konnte beobachtet werden, wie einer der Flüchtenden eine Tasche über einen Zaun am Wilhelmsgarten geworfen hat. Kurzdarauf konnte er gestellt werden.

Der festgehaltene junge Mann wehrte sich sofort gegen die Sicherheitsmitarbeiter. Er schlug nach diesen und versuchte sich loszureißen. Erst nach dem Hinzukommen weiterer Mitarbeiter konnte die Gegenwehr des in Braunschweig lebenden 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden werden.

Der zweite Flüchtende konnte entkommen

Der zweite Flüchtende konnte entkommen. In der Tasche, die der 24-Jährige über einen Zaun geworfen hatte, wurden diverse etikettierte Kleidungsstücke aufgefunden. Rechnungsbelege konnten nicht vorgewiesen werden.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

