Erneut Lechner-Figuren in Braunschweig beschädigt – Zeugenaufruf

Erneut sind Lechner-Figuren aus der Ausstellung „Alltagsmenschen“ der Künstlerinnen Laura und Christel Lechner in Braunschweig beschädigt worden. Am Samstagmorgen stellte die Polizei in Braunschweig Beschädigungen an den Lechner-Figuren am Kohlmarkt „Frau mit Pelz, Mann mit 2 Hunden“ und der Figuren „Kleine Pause“ auf dem Magni-Kirchplatz fest. Die Figuren wurden mit einem Permanent-Marker beschmiert. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der vergangenen Woche.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Taten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Braunschweig Mitte unter der Telefonnummer (0531) 476-3115 entgegen.

red

