Unbekannte brechen in Lehndorfer Schule und Jugendzentrum ein

In der Nacht zu Freitag ist es am Saarplatz in Braunschweig-Lehndorf zu Einbrüchen in der Grundschule und dem Jugendzentrum gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach haben Mitarbeiter der Grundschule am Freitagmorgen ein aufgehebeltes Fenster vorgefunden und die Polizei alarmiert. Laut Polizei wurde in der Schule nichts gestohlen.

Einbrecher stehlen Mobiltelefon aus Lehndorfer Jugendzentrum

Später habe sich eine Mitarbeiterin des angrenzenden Jugendzentrums bei der Polizei gemeldet. Vermutlich mittels einer Verbindungstür in der Schule hatten sich die Unbekannten auch dort Zutritt verschafft, heißt es in der Mitteilung. Sie öffneten mehrere Schränke und stahlen ein Mobiltelefon.

Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

red

