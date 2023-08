Drei Tage lang mittelalterliches Eulenspiegelfest in Braunschweig

Auch in diesem Jahr öffnet das Mittelalterliche Eulenspiegelfest zu Braunschweig in Querum seine Tore. Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, verwandelt sich der Festplatz an der Kreuzung Bevenroder und Dibbesdorfer Straße in ein mittelalterliches Treiben für Groß und Klein. „Zwischen Marktständen, Gaukelei, Speis und Trank sowie historischer Kampfkunst gibt es viel zu erleben“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

„Natürlich ist auch Namensgeber Till Eulenspiegel anzutreffen und wird mit Zaubertricks, Jonglage und Schabernack wieder das Publikum begeistern“, so der Veranstalter. Auch für passende Musik werde gesorgt: Am Freitag spielt unter anderem das Duo „Klanginferno”. Die Mittelalterband „Porterra” und „Caspar Bierschmeichler” sind am Samstag zu hören, und am Sonntag spielt Alvo von „Leonea”.

Zahlreiche Heerlager werden Kunsthandwerke präsentieren

Für die kleinen Gäste soll es wieder viele Mitmachstationen wie Bogenschießen, Bastelangebote oder den beliebten Strohspielplatz geben. Zahlreiche Heerlager werden mittelalterliches Leben darstellen und verschiedene Kunsthandwerke präsentieren. Auch die „Löwenfechter” sind vor Ort und zeigen ihre Kampfkunst.

„Für Gaumenfreude sorgen unter anderem leckere Eintöpfe, die über Feuerstellen zubereitet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Erstmalig wird in diesem Jahr eine eigens für das Fest entwickelte Bratwurst aus der Klosterküche zum Verkauf angeboten. Auch gibt es süße Backwaren und frisch gezapftes (Kirsch-)Bier.“ Ein besonderer Fokus liege auch in diesem Jahr wieder auf regionaler Vernetzung. Ein Großteil der Produkte, Händlerinnen, Händler und Darstellerinnen und Darsteller komme aus der Region.

Das Mittelalterliche Eulenspiegelfest wird ehrenamtlich von dem Verein „Action & Fun Club Bodelschwingh 2020“ organisiert. Weitere Informationen und das Programm sind auf Facebook und Instagram zu finden. Marktzeiten: Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr.

