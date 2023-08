Große Radtour für alle: 30 Kilometer durch Braunschweigs Westen

Zum Auftakt des dreiwöchigen Stadtradelns lädt der ADFC Braunschweig am Sonntag, 27. August, wieder zur großen „RADtour“ ein. Dieses Mal geht es in den Westen der Stadt. Wie immer wird die Strecke in beide Richtungen ausgeschildert und kann von 10 bis 17 Uhr befahren werden. Radlerinnen und Radler können an jeder beliebigen Stelle beginnen.

Die rund 30 Kilometer lange Tour führt durch die Innenstadt über das Ringgleis zum Ölper See. Von dort aus geht es durch das Ölper Holz über Lehndorf zum Löwenlabyrinth im Westpark und weiter über das Ringgleis zum Südsee. Ab dort verläuft die Strecke durch den Bürgerpark zurück in die Innenstadt.

15 Vereine und Firmen präsentieren sich an den Stempelstationen

Das ehrenamtliche Organisationsteam – Tina und Marc Heydecke sowie Uli Gantenberg – ist seit Januar mit der Planung befasst „Auf dem Rundkurs kann man wieder sehr gut entdecken, wie viele schöne und vor allem grüne Ecken Braunschweig zu bieten hat“, schwärmt Tina Heydecke. „Manchmal wähnt man sich gar nicht mehr mitten in einer großen Stadt. Alles in allem eine angenehme Route zum Entspannen und Genießen bei hoffentlich bestem Wetter.“

Marc Heydecke weist darauf hin, dass in diesem Jahr wieder einige neue Unterstützer für die Stationen entlang der Strecke gewonnen werden konnten: „An den sieben Stempelstationen präsentieren sich insgesamt 15 Vereine und Firmen. Man spürt bei allen die große Vorfreude auf dieses Rad-Event.“ Wie Uli Gantenberg erläutert, wird ganz unterschiedliches geboten: „Die Feuerwehr Lehndorf zeigt zum Beispiel spezielle Fahrzeuge zum Einsatz bei Hochwasser. Auch am Löwenlabyrinth lohnt sich sicherlich ein längerer Stopp zum Erkunden.“ Für das leibliche Wohl gebe es an verschiedenen Stationen ein Angebot.

1. Platz der Deutschen Einheit: ADFC und Verkehrswacht

2. Haus der Kulturen: Haus der Kulturen, Amnesty International und Radhaus

3. Ölper See, Altes Wehr: DLRG und Deerstone GmbH

4. Feuerwehr Lehndorf

5. Löwenlabyrinth: Ecki‘s kleine Fahrradwelt, VCD und Fuss e.V.

6. Fliegerhalle am Westbahnhof: Fliegerhalle, SFU (Sachen für unterwegs) und Braunschweiger Forum

7. Südsee, Schrotweg 112: Naturfreunde

Der Rundkurs durch Braunschweig lässt sich ohne Schwierigkeiten fahren

Bereits seit 2008 organisiert der ADFC Braunschweig die jährliche „RADtour“. Dabei gehe es vor allem darum, Spaß am Radfahren zu vermitteln und neue spannende Routen in der Stadt vorzustellen, so die Organisatoren. Die Tour ist deswegen so angelegt, dass jede und jeder mitmachen kann. „Die Strecken sind familienfreundlich und sicher sowie in der Regel ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu befahren.“

Der ADFC bittet darum, dass sich alle Teilnehmer an die Ausschilderung halten. Wie immer gilt: Die Straßenverkehrsordnung ist zu beachten. Alle fahren auf eigene Gefahr. Auf dem Ringgleis ist besondere Rücksicht auf Fußgänger und Läufer geboten. Am Westbahnhof findet ein Flohmarkt statt – auch dort könnte es etwas enger werden. Und: Wer unterwegs rastet, möge seine Abfälle bitte mitnehmen. Im Wald gilt Rauchverbot.

Der ADFC Braunschweig bietet während des Stadtradelns weitere Radtouren an, bei denen man Kilometer sammeln kann: www.braunschweig.adfc.de. Die Anmeldung zum dreiwöchigen Stadtradeln ist hier möglich: www.stadtradeln.de/braunschweig

